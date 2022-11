A Lengyel Filmnapok mindkét napján 16.45-től a Művészetek Háza Béke Art Mozitermében feliratos lengyel filmeket tekinthetnek meg az érdeklődők, a nyitónapon ingyenes lesz a vetítés.

Ingyenes vetítés

November 14-én 16.45-kor A koldus és a madame című feliratos lengyel filmet vetítik. Rendező: Ludwig Witold. A koldus és a madame című film Adam Chmielowski művész-festő egyedi sorsát mutatja be, aki a szabadságot és a boldogságot keresve mindent feláldoz. Lázadó természete és a gonosszal való konfliktusa készteti rá, hogy nemcsak a koporsóba rejtett cári fogságból meneküljön, hanem a legnagyobb hírnév pillanataiban elhagyja a művészet világát, hogy "meghaljon a világért", és az emberek szolgálatának szentelje magát. Tragikus sorsát lelki összeomlás, a jezsuita rendből való kizárás és elmegyógyintézetbe zárás teszi teljessé. Hamarosan azonban feltámad, mint egy főnix a hamvaiból, majd a mások iránti szeretettől őrjöngve nagyszerű stílusban tér vissza Albert testvérként - a leendő szentként.

November 15-én 16.45-kor a Nem hagytak nyomokat című feliratos lengyel-cseh-francia filmet vetítik. Rendező: Jan P. Matuszynski. A film olyan történetet dolgoz fel, amely az egész keleti blokkot megrázta, bármennyire is próbálta a lengyel államhatalom eltussolni. 1983 nyarán, Lengyelországban már néhány hónapja felfüggesztették a kommunista kormányzat által korábban bevezetett hadiállapotot, de a rendőrség továbbra is figyelmen kívül hagyja a lakosság jogait. Egy érettségi előtt álló diákot mondvacsinált indokkal előállítottak, majd halálra vertek a rendőrök, a legjobb barátja, Jurek Popiel (Tomasz Zietek) szeme láttára. A szemtanú fiú hamar az állam ellenségévé válik. Jureknek döntenie kell: meghunyászkodik, vagy tanúskodik barátja ügyében, és kiáll az igazság mellett, még ha ezzel a saját és szerettei életét kockáztatja is.

Helyfoglalás

A nyitófilmre a helyfoglalás időrendi sorrendben történik. A november 15-i előadásra jegyek foglalhatók a www.cinemis.hu honlapon vagy elővételben vásárolhatók a mozi jegypénztárában, nyitvatartási időben (minden nap 15.30-20.30 között a Rákóczi utca 5. szám alatt).