Az együttes már több ízben is fellépett a városban.

– Hat évvel ezelőtt, a Nyughatatlan előtt léptünk fel Nyikes Nikoletta gitártanárnőmmel, majd fél évvel ezután keresett fel a zenekar énekese-gitárosa Kovács Kornél, hogy csatlakoznék-e a hozzájuk, és azóta is a csapat tagja vagyok, nagyon élvezem, szeretem. Dolgozunk az új, angol nyelvű lemezünkön, amely várhatóan télen, vagy kora tavasszal jelenik majd meg, amelyen több, általunk, közösen írt dal szerepel majd, köztük három olyan, amit én éneklek majd – emelte ki a mezőkövesdi Hajdu Bianka, a zenekar énekese, gitárosa.

A Nyughatatlan a koncert előtt néhány nappal érkezett haza Amerikából, ahol a The Texas Sounds Country Music fesztiválon három díjat is kaptak. A zenekar vezetője, Kovács Kornél elhozta Az év hangszerese díjat, megnyerték Az év zenekara díjat és a Fesztivál fődíjat is.