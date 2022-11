Már javában próbálnak a Szinvavölgyi Néptáncműhely táncosai, hiszen nagyszabású gálára készülnek. November 27-én délután 5 órától a Művészetek házában a Tánc-Szín-Világ című előadásukkal zárják az évet.

– Mint általában az évzáró gálákon, most is kísérletezünk egy kicsit, más műfajokba kalandozunk – jelezte Maródi Attila, a táncműhely vezetője. – Műsorunk első része teljesen autentikus lesz. Fellépnek a táncegyüttes tagjai, és a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is, hiszen ők biztosítják az együttes utánpótlását. Ők a Szinvavölgyi Cseppek és a Szinvavölgyi Prücskök, akik 2019-ben megnyerték a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató néptánc kategóriáját. A gála második részében a táncműhely fiatal felnőttjeit láthatja a közönség, ennek a produkciónak lesz a címe a Tánc-Szín-Világ. Segítségül hívtuk a színeket, melyek energiái találkoznak a tánccal, a mozgással. A néptánc tiszta forrásától nem rugaszkodunk el nagyon, inkább úgy fogalmaznék, hogy a néptánc motívumaiban, mozgásaiban rejlő lehetőségeket kiaknázva próbáltunk mélyebb tartalmakat előhívni a színek segítségével. Mert minden színnek van valamilyen jelentése. A sárga a boldogság. a zöld a megújulás, a kék a női világ, a vörös a férfias erő, az utóbbi kettő találkozás a lila, a szerelem szimbóluma. Megjelenik a fehér is, a tisztaság jelképeként, ami nőies táncban mutatkozik meg. A műsor zárásában pedig az arany dominál majd, hiszen közeleg a karácsony, a fény, a csillogás. Táncszínházi élményt szeretnék nyújtani a közönségnek – tette hozzá Maródi Attila.

A nagy csapat

Jelezte: kiváló zeneszerzők muzsikája csendül majd fel a gálán. Ács Gyula két műve is elhangzik, és Ifj. Csoóri Sándor muzsikáját is hallhatja közönség a Tényleg zenekar közreműködésével. Ennek vezetője Orosz Sándor, aki egyben az alapfokú művészeti iskola igazgatója.

– Tehát ez a nagy csapat együtt készül az ünnepre. Mert számunkra mindig óriási ünnep az évzáró gála. Szeretnénk, ha a következő évben többször be tudnánk mutatni ezt az előadást a Művészetek Házában, akár a miskolci középiskolásoknak is. A vasárnapi gálán közel 150 gyermek és fiatal lép majd föl. Érdemes azt is megemlíteni, hogy idén alapításának 25. évfordulóját ünnepli a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola. Az ebből alkalomból rendezett gálaműsor májusban lesz, szintén a Művészetek Házában.