Kiállít az idei, október 6-a és 9-e között esedékes Art Market Budapest művészeti vásáron a Miskolcon alapított, és a borsodi megyeszékhelyen saját térrel rendelkező MissionArt Galéria is. A friss kortárs művek mellett ma már szinte klasszikusnak számító művek is szerepelnek a tárlaton a 70-es, 80-as évekből – tudatta a galéria. A Borsod-Abaúj-Zemplénhez kötődő alkotók közül Bánki Ákos, Csabai Renátó, feLugossy László, Pálfalusi Attila, Seres László munkáit mutatják be.