Köszöntőt mondott Meleg Attila házigazda lelkipásztor, aki kiemelte, hogy ez egy ökumenikus szellemiségű kórustalálkozó Isten dicsőségére, ahol egyházi dallamok csendülnek fel.

Veres Pál Miskolc polgármestere elmondta, hogy a rendezvény igazi motorja ma özvegy Veczán Pálné. A névadóról pedig felelevenítette, hogy Miskolcon evangélikus lelkészként és önkormányzati képviselőként is munkálkodott. Majd a hit és a közösség erejére hívta fel a figyelmet, amely a nehéz időkben is megerősítést adhat. Ez pedig a közös zenélésben is megnyilvánul.