Hsin-Ni Liu olyan művész, aki aktívan dolgozik azon, hogy megismertesse a kortárs zenét az emberekkel. A tajvani Tajpejben született zongoraművész, zenetanár és stúdióművész Magyarországon él és tanít, emellett a világ minden táján tart mesterkurzusokat - írja róla a Filharmónia Magyarország. Jelenleg egy éven át tartó kulturális programsorozatot rendez Castle Concert Series (Kastély koncertsorozat címmel), melyen fellépőként is részt vesz, és amelynek célja a klasszikus zene értékeinek megőrzése. Legutóbbi miskolci koncertjén is megtöltötték a zenebarátok a termet, most is hasonlóra számítanak a szervezők.

Csütörtökön 19 órai kezdettel a miskolci Zenepalotában a legfrissebb műsorban elhangzik Schumann: g-moll szonáta, No. 2. Op. 22., Brahms: Variációk és fúga egy Händel témára, Ravel: Gaspard de la nuit - III. Scarbo. Jegyek válthatók a Filharmónia Magyarország miskolci irodájában vagy online a jegymester.hu oldalon, valamint az előadás előtt a helyszínen.