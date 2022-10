Ezeket a műveket láthatja majd a közönség a 2022-es Téli Tárlaton, amikor - várhatóan jövő tavasszal - megnyílik a kiállítás Babus Zsófia

Cím nélkül 2022, papír, akril, fapác, 50×70 cm F. Balogh Erzsébet

Metafizikus táj I-III. 2022, vászon, olaj, vizes pác, akril, 120×140, 100×110, 100×110 cm Balogh Kristóf József

Csengery utca 2022, olaj, vászon, 50×70 cm

Macerata 2022, olaj, vászon, 60×90 cm Bartus Ferenc

Akció jelenetek II. 2022, olaj, vászon, 100×80 cm Birkás Babett

Lovagi torna 2022, papír, vegyes technika, 21×118,8 cm

Lovas harcmodor 2022, papír, vegyes technika, 29,7×84 cm Borgó

Cím nélkül I-III. 2022, olaj, vászon, 60×80 cm Csernok Tibor

Szárhegy 2021, fa, fém, 102x145x12 cm Csernok-Tóth Eszter

Korreláció 2022, plasztika 15×30 cm

Szárhegy és én 2021, plasztika, 20×26 cm Csomós Zoltán

Hold-világok II. 2022, papír, linóleummetszet, 40×50 cm Csordás Zoltán

Gondolatok a vízről sorozat – A tenger nézetei I.- II. 2022, papír, monotípia, 100×70 cm

Gondolatok a vízről sorozat – Cseppek 3. 2022, papír, monotípia, 70×100 cm Dely Dominika

Willendorfi Vénusz 2022, akril, vászon, 70×90 cm

Lespugue Vénusz 2022, akril, vászon, 50×50 cm Drozsnyik István

Mindörökké Picasso 3-4. 2021-2022, papír, grafit, színes ceruza, 100×70 cm

Székének 1. 2020, fa, drót, vas, 140x45x48 cm Durucskó Zsolt

Civitas secretum I-II. 2022, papír, egyéni technika, 70×50 cm Fehér Rozália

Cicanadrág 2022, vászon, olaj, 100×70 cm

Boldog anyáknapját 2022, vászon, olaj, 100×70 cm Fejér Ernő

Fragmentált tereink 2020, fotókarton, montázs, 50×70 cm

Az új „burzsoázia diszkrét bája” (Buñuelnek) 2022, fotókarton, montázs, 50×70 cm

A végesből a végtelenbe (Mőbiusznak) 2022, fotókarton, montázs, 50×70 cm Füleki Krisztina

Szidott anyám érte 2, 7, 8, 11 2022, vegyes technika, 92×96 cm (12 db 20×30 cm) Gelencsér János

Kék egű estben 2021, akril, farost, 99×88 cm Goda Gertrud

Architektúra 2022, vászon, vegyes technika, 58×58 cm Góra Orsolya

Honnan ez az örök áramlás, 2022, olaj, vászon, 50×70 cm Góré Szabina

Outside – Spring break / Kint – Tavaszi szünet 2021, vászon, enkausztika, vegyes technika, 100×100 cm

Inside – Competition / Bent- Versenyzők 2022, vászon, enkausztika, vegyes technika, 100×100 cm Gönczi Petra Virág

Én 2022, fa, pirográfia, akvarell, 92×37 cm Határ Attila

Perfect disguise, vegyes technika, 80×60 cm Hermann Péter

Biogeometria No1. 2022, papír, giclée print, 46×65 cm

Biogeometria No. 27/Heat 2022, papír, giclée print, 46×65 cm Homonna György

Lehet ilyet festeni? 2022, vászon, vegyes technika, 110×130 cm Horváth Kinga

Rejtőzködő történetek I-IV. 2022, fotó, giclée print, 398×515 mm Horváth Rita

Neonfényben 2020, olaj, vászon, 46×38 cm Jordán Kitti Gerda

Észrevétlen III. 2022, vászon, akril, 90×80 cm Kabai Lóránt

22/4 2022, vegyes technika, kollázs, doboz, 27x27x6 cm

22/12 2022, vegyes technika, kollázs, doboz, 27x27x6 cm

22/13 2022, vegyes technika, kollázs, doboz, 27x27x6 cm Kavalecz Lajos

Hajnali fohász 2022, fa kisplasztika, mag: 30 cm

Lélekvándorlás 2022, fa kisplasztika, mag: 25 cm Kavecsánszki Gyula

Tentatio – Kísértés 2022, papír, tus, 120×250 cm Kertész Viktória

Kötődés 2022, installáció, fonal, fémkarika, ragasztott papír Koós László

Levelek 2021, cianotípia 29,8×19,8 cm Kormos Dénes

Bioornamentika 2022, farost, akril, olaj, 100×100 cm Kovács Viktória

Háborús játékbabák 2022, papír, rézkarc, vegyes technika, 29×20,5 cm Láng Eszter

Sóskopó II-III. 2019, papír, akvarell, kávé, 38×56 cm Lukács Róbert

Hajnali őrjárat 2022, olaj, vászon, 100×140 cm Madácsy István

Szent hegyek – Sínai-hegy 2020, papír, akvarell, grafit, ezüstceruza, 70×70 cm

Szent hegyek – Tábor-hegy 2020, papír, akvarell, grafit, ezüstceruza, 70×70 cm Máger Ágnes

Szín-kép I-III. 2022, olaj, karton, 70×50 cm Molnár Ferenc

Kis kacsa fürdik fekete tóban 2022, fa, olaj, 40×40 cm Orosz Csaba

Függő viszonyok I-II. 2022, akril, vászon, 70×100 cm Orosz-Stefán Renáta

Ami lent, az van fent 2022, akril, vászon, 100×70 cm

Ami fent, az van lent 2022, akril, vászon, 100×70 cm Orr András

Ősz I. (Hegyesd) 2021, papír, akvarell, 60×90 cm Piti Zsuzsanna

Cím nélkül 2022, tojástempera, vegyes technika, vászon, 30×25 cm

Cím nélkül 2021, vegyes technika, vászon, 24×30 cm

Cím nélkül 2021, olaj, vászon, 25×30 cm Radics Márta

Akvárium 2021, porcelán 25x25x20 cm

Fellegvár 2022, porcelán 21x21x24 cm Rácmolnár Sándor

Santo doll vérfarkassal I-III. 2022, papír, vegyes technika, 35×27, 32×24,6, 34×26 cm Rézművesné Nagy Ildikó

Téli dombok I-II. 2020, papír, tus, akvarell, 33×40 cm Sallai Tibor

Cím nélkül I-II., papír, kollázsnyomat, 287×130 mm Seres László

Utána 2022, akril, vászon, 100×100 cm

Előtte 2022, akril, vászon, 100×100 cm Szabó Henrietta

Közönséges éj hóval 2021, sodrottkollázs, karton, lightbox, 20×20 cm

Különös éj, sodrottkollázs, karton, lightbox, 20×20 cm

Meeting, sodrottkollázs, karton, 20×20 cm Szakállas Zsolt

Csinosító portya 2021, vászon, zománc, 100×140 cm Szanyi Borbála

Széna rajzok / Fészek próbák (folyamat dokumentáció) 2022, fotónyomat 70×100 cm Szeszák Ádám

Tükörvilág 2022, papír, fapác, 50×70 cm

Hajnal 2022, papír, vegyes technika, 70×100 cm Szilágyi Béla

… a kép 2021, olaj, farost, 40×40 cm Tomecz Dániel

Téboly I. 2020, olaj, akril, vászon, 95×80 cm Törő Irén

Erdélyi tájakon III. 2022, akril, vászon, 60×60 cm Ujfaludi Natália

Play-pause 2021, papír, montázs, 30×40 cm

Jó reggelt! 2022, papír, montázs, 30×40 cm Urbán Tibor

Simulacrum I-III. (Szövegrészletek Nemes P. Ferenc: Amál nyomában c. művéből) 2022, karton, akril, vegyes technika, 70×50 cm Varga Éva

Bokrok I. 2020, pvc, digitális nyomat, 61,5×120 cm x 2 db Vass Tibor

Ami képik, nem múlik I-XII. 2021, dibond, archív pigment nyomat, 13×20 cm /db Veres Lajos

Manarolla 2020, olaj, vászon, 120×80 cm Zombori József

Vendégségben Matisse-nál IV. 2022, papír, olaj, akril, 65×48,7 cm