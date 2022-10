A különleges fotós tárlat a „Hagulat-szín-képek” címet viseli. A kiállítás megnyitón a faluházban Csontos Tibor újságíró beszélgetett az egyébként a Bodrogközben élő dr. Juhász Gizellával.

Kiderült: már tíz esztendeje foglalkozik fotózással és az sem véletlen, hogy a Bodrogközben nyílt meg első kiállítása, amely már nagyon sok hangulattal, színnel és impulzussal ajándékozta meg az évek során.

Elsősorban a természet és az épített örökség fogja meg – közölte. A Bodrogköz mellett Sárospatakon és környékén, Tokaj-Hegyalján, valamint a zempléni Hegyközben keresi a témákat, a természetbe a napi, nehéz munkától vonul el – vallotta magáról a doktornő. Az erdőket, a mezőket, a hegyeket, tavak és folyók partjait járja, ott találja meg azokat a különleges pillanatokat, azt a megismételhetetlen látványt, amelyet érdemesnek talál a megörökítésre. Ezek mellett – mint mondta – az égbolt különleges alakzatai is felkeltik az érdeklődését, de hosszú időn keresztül tudja figyelni a saját kertjének virágain röpködő méheket is, hogy ha alkalmas pillanat kínálkozik, azt megörökítse.

Saját bevallása szerint kitüntetésként éli meg azt, ha jelen lehet a természetben, amelynek hangulataira, színeire amatőr fotográfusként tudatosan vadászik. A pillanatok és hangulatok megörökítésére a fotózásra kiválóan alkalmas mobiltelefonját használja. Legjobban az új életet hozó tavaszt kedveli, de a természet legszínesebb pillanatait a tavaszban találja meg. Képeiből sokat oszt meg közösségi oldalán. Az ottani visszajelzések is nagyon kedvezőek, bátorítják a folytatásra. Mint mondja, külföldi utazásai során is – csakúgy, mint itthon - az alkalom szüli a legjobb képeket.

Karrier a szülőföldön

Dr. Juhász Gizella Sárospataki született, a zempléni diákvárosban végezte el a gimnáziumot és 1996-ban szerzett általános orvosi diplomát a Debreceni Egyetemen. A belgyógyászati és kardiológiai szakvizsgát pedig a budapesti Semmelweis Egyetemen tette le. Évekig vezette a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház belgyógyászati intenzív osztályát.

Az utóbbi két évben sokat szerepelt a sajtóban, ugyanis a koronavírus megjelenése után ő irányította az újhelyi COVID osztályt is, mellette a kardiológiai szakrendelést vitte még. 2021. áprilisától a Sárospataki Városi Rendelőintézet kardiológiai, belgyógyászati és post-COVID szakrendelését irányítja, egyben az intézmény szakmai vezetője is. Azzal szerzett országos figyelmet magának, hogy az országban harmadikként ismerte fel a post-COVID jelenség kezelésének fontosságát és indította el a szakrendelést Sárospatakon.

Az áldozatos munka már több elismerést is hozott számára. 2009-ben megkapta a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Zempléni Betegekért Alapítványának kitüntetését, 2021-ben pedig két elismerésre is méltónak találták Sárospatakon. Előbb Sárospatak Város Rendelőintézetének Semmelweis-díját, majd Sárospatak Város Önkormányzatának Szent Erzsébet-díját vehette át egy éven belül. Ezek kapcsán az Észak-Magyarország akkoriban egész oldalas interjút közölt vele. Most pedig a a szakmai pályáját szülőföldjén építő főorvos egy új oldaláról mutatkozott be, vagyis mint amatőr fotós. Mint elmondta: reméli, hogy akár a kiállítást megtekintő látogatóknak, vagy a Facebook oldalát követőknek vissza tudja adni a természet azon szépségeit, amit sétái, túrái és utazásai során maga is megtapasztal.