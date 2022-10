Nehéz szavakba önteni, hogy mit éreztünk a koncert napján, rengeteg pörgés és feladat állt előttünk – mondta Bereznay András zenekarvezető. Hozzátette: úgy gondolom, hogy sikerült méltóképpen megünnepelnünk ezt a kerek évfordulót és nagy élmény volt az egész zenekar és a közönség számára is. Mikor felléptünk a színpadra és megláttuk a tömeget kicsit talán még izgultunk is. Hiszen rengetegen eljöttek és sikerült megtölteni a Helynekemet, nem csak emberekkel, hanem úgy gondolom, hogy vidámsággal, hatalmas bulival és pozitív energiával is. A közönség számára több különlegességgel készültünk, de talán az hozta a legnagyobb hatást, amikor egy különálló fúvós csapat meglepetés szerűen előtört a tömegből – emelte ki az együttes vezetője.

Ikonokkal léptek színpadra

A legszebb pillanatok közé tartozott, amikor együtt zenélhettünk a „Ladánybene27” zenekar két nagy reggae ikonjával, László M. Miksával és Bodnár Tiborral, valamint azt is örökre a szívünkbe zártuk amikor a dalainkat egyszerre skandálta a tömeg. Az pedig egyenesen megható volt, amikor nekünk énekelt a közönség és egy hatalmas torta kíséretében így köszöntöttek minket. A koncert előtt egyébként több köszöntést és tortát is kaptunk a rajongóktól, valamint a Helynekem vezetése is kedveskedett nekünk egy kis meglepetéssel – tudatta Bereznay András. Talán nem túlzás azt mondani, hogy az elmúlt évek legfergetegesebb koncertje volt. Reméljük a jövőben lesz még rá alkalmunk, hogy megismételhessük – tette hozzá a zenész.