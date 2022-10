– A száz éve elhunyt író és egyéb magyar költők – Ady Endre, Gömöri Kovács István, Pósa Lajos – megzenésített verseit hallhatták a jelenlévők. Pákó Mária zenetanár érkezett hozzánk Felvidékről, aki Örömzene műhelyet vezet Rimaszombatban, és több zenei formációja is van gyerekekkel. Négy tanítványával közösen, gitáros kísérettel adták elő a pedagógus által megzenésített költeményeket. A programra főleg középiskolásokat vártunk 8. osztálytól fölfelé, akik már jó előre bejelentkeztek hozzánk. Valamennyi középiskola képviseltette magát Kazincbarcikáról és három általános iskola is.

Ingyen beiratkozás

Az Egressy Könyvtár a kezdetektől széleskörű érdeklődés mellett vesz részt a kezdeményezésben.

- Az Országos Könyvtári Napokat nagyon szeretik az olvasóink, mindig sokan eljönnek hozzánk és a hétvége is nyüzsgő szokott lenni. Az elején, 2003-ban még Őszi Könyvtári Napoknak hívták a rendezvényt, amely két év múlva kinőtte magát, és a jelenlegi néven vált ismertté. Nemcsak a bölcsisekre, ovisokra, általános iskolásokra és középiskolásokra, hanem a felnőttekre is gondolunk ilyenkor. Az eseménysorozatot a Könyves Vasárnappal zárjuk, amikor a könyvtárak rendhagyó módon, vasárnap is nyitva tartanak. A mi könyvtárunk 10 és 18 óra között nyit ki ezen a napon és ingyenes beiratkozást teszünk lehetővé, amely december 31-ig lesz érvényes. Továbbá páros akciót hirdetünk, ami azt jelenti, hogy, akik a párjukkal jönnek el, azok a 2023-as évre is be tudnak iratkozni díjmentesen. Akik pedig a lejárt könyveiket ekkor hozzák vissza, azoknak elengedjük a késedelmi díjat. Ezenkívül vasárnapi családi programként hirdettünk meg 14.30-tól mesevetélkedőnket, amelybe szüleikkel együtt nevezhetnek be a kicsik – sorolta az intézményvezető.