A megmérettetésre két korcsoportban került sor kedden délután, összesen 32 diák részvételével. A rangos eseményt a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtárban tartották. A tanulók a költeményeket a legkülönfélébb stílusban adták elő, saját vérmérsékletük szerint. Voltak rutinos versenyzők és kicsit izgulósak is, a zsűri tagjai rangsoroltak, de mindenkit oklevéllel jutalmaztak, és dicséretben részesítettek azért, amiért időt és energiát áldoztak a felkészülésre. A zsűriben foglalt helyet Filip Gabriella nyugdíjas főkönyvtáros, Ötvös Éva színművész, illetve Borkuti László kulturális tanácsnok.

Már több mint hat éve rendezik meg a versenyt, először középiskolások számára hirdették meg, aztán az érdeklődésre való tekintettel kibővíttették, így már az általános iskola hetedik-nyolcadik osztályos tanulóinak is van egy külön kategória - mondta Pálfi Erika, a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár csoportvezetője. Amikor közzé teszik a felhívást, akkor már rögtön egy ajánló listát is csatolnak az 1956-os eseményekhez kapcsolódó versekből, de a diákoknak nem kötelező ebből választani. Maguk is kereshetnek olyan költeményt, amely számukra a forradalmi eszmeiséget képviseli. A legjobb középiskolás versmondó a következő évben a Költészet Napján, a városi ünnepségen szerepelhet – tette hozzá a csoportvezető.

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumból öt hetedik-nyolcadik osztályos tanuló érkezett a szavalóversenyre, akiket felkészítőjük, Lenkei Zsanett, magyar-etika szakos tanár kísért. A verseket közösen választották ki, de valamennyien önállóan döntötték el, melyiket szeretnék előadni – hangsúlyozta a tanárnő. A felkészülés során az 1956-os eseményekről is sokat beszélgettek, hogy a diákok átérezzék a jelentőségét.