A gálával hivatalosan is elkezdődött a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Jövő szombatig filmözönnel és hozzájuk kapcsolódó programokkal is várják a borsodi megyeszékhelyen a mozikedvelőket.

- Nagy öröm számunkra, hogy idén 6 magyar film is szerepel a premierek között, erről is beszélt Bíró Tibor, a fesztivál igazgatója, aki ismertette a filmes programot. - Rangra és ismertségre tett szert a fesztivál – hangsúlyozta Veres Pál, Miskolc polgármestere, aki egyben Miskolc nevében is köszöntötte Molnár Piroskát, a fesztivál életműdíjasát. A díjat Veres Pál polgármester és Bíró Tibor fesztiváligazgató adta át.