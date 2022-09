A magyar grafika fontos évtizedét idézi a Miskolci Galéria hamarosan nyíló kiállítása: az 1961 és 1971 közötti korszak a kezdete a „sokszorosító grafikai művészet országos reprezentatív szemléjeként” Miskolcon életre hívott Országos Grafikai Biennálénak, egyben nagy időszaka a hazai grafikának is. Nagy T. Katalin kurátort kérdeztem.

A Miskolci Galéria tavaszi konferenciáján aranykorként azonosították az 1961 és 1971 közötti évtizedet. És nemcsak a művészet teljesítménye, hanem a városnak a hazai képzőművészetben akkor szerzett pozíciója okán is: onnan ered a máig élő megnevezés, amely szerint Miskolc a magyar grafika fellegvára, vagy fővárosa lenne. Kell-e, hogy befolyásolja a kiállítás rendezését az ennek nyomán keletkező várakozás?

Hitelesen kívántam bemutatni azt az időszakot, nem kritikával viszonyulva hozzá. Az első nagyterem a hat nagydíjasnak lesz szentelve. A második terem a válogatásé. Ezt nagyon sok minden befolyásolta – nem koncepciózusan, hanem hogy mit lehetett egyáltalán a közgyűjteményekben, a még élő művészeknél, vagy a hagyatékokban megtalálni, és néhány alkotást magángyűjtőktől kértünk kölcsön. Elsősorban az egykor Miskolcon kiállított nyomatokat próbáltam összegyűjteni. Lesz egy tematikus kisterem. mert az életművek átnézése közben figyeltem fel a kor népszerű témái közül a madárábrázolásokra. Ezek egy része a galamb, mint békegalamb – lehet mondani, hogy ez közkedvelt és egy kicsit közhelyes is volt, de ennek a picassói motívumnak azért megvolt a maga ereje. Viszont sokszor a madár más kontextusban jelenik meg, egy ragadozó macskával például, és ez már más jelentéssel bír. Nevezhetjük társadalmi-politikai metaforának. Ezekből a madárábrázolásokból is bemutatunk egy válogatást. Ezeken kívül lesz sok olvasnivaló, szemelvények korabeli kritikákból és újságcikkekből. Ezek egy része hozza a kurzust, az „építjük a jövőt”-féle szófordulatokat. De vannak fontos emberek által írt elemző írások is, megfontolandó és jó gondolatokkal, például Perneczky Gézától, Koczogh Ákostól, Ritly Valériától, Molnár Verától. Szinte minden írás megemlíti, hogy a grafikának új, központi helye van a művészetben, mert demokratikus műfaj, el tud jutni a széles tömegekhez és mindenki üdvözli a tényt, hogy a grafika földrajzi központja Miskolc lett. És Miskolc valóban a grafika városa lett, ebben az évtizedben biztosan. Majd a következő korszakok feltérképezésekor fogjuk látni, hogy mikor következett be a lejtmenet.

Ez egyszerre és ugyanúgy érinti a grafikát és Miskolcnak a hazai grafika életében szánt és betöltött szerepét?

A korszakot a festészet és a szobrászat uralta. Utóbbin belül is a köztéri szobrászat. A többit leszervezték vidékre. A textilt Szombathelyre, a kerámiát Pécsre, a grafikai biennálét Miskolcra. A vidéki helyszínek nem voltak annyira a politikai figyelem középpontjában, szabadabban tudtak kiállításokat rendezni, megengedőbb volt a cenzúra. Perneczky Géza például egyszer azt írta meg egy cikkében a miskolci biennálé kapcsán, hogy a grafika progresszívabb a festészetnél, s hogy mennyire sok festményt láthatunk a fővárosi kiállításokon. Merész dolog volt ezt leírni. Sajnos azonban az, ami a hatvanas évektől kezdve pozitívum volt, vagyis a már említett vidékre szervezett műfajok bemutatása, az később, a rendszerváltás után negatívummá vált. Bármilyen fantasztikus teljesítmények és helyek születtek vidéken, a vidék bizonyos értelemben periféria maradt, vagy inkább azt mondanám azzá vált, mert a közönség, a sajtó ma is leginkább a fővárosra koncentrál. Ott él kétmillió ember. Sok fontos dolog ott történik. És a fővárosi emberek egy-egy kiállítás miatt nem utaznak vidékre. Gyakran szoktam mesélni egy történetet: a rendszerváltás után nem sokkal, kivittem egy válogatást a miskolci grafikai biennálé anyagából Moszkvába, a magyar kultúra házába. Elképesztő nagy volt az érdeklődés. Az orosz művészek, műértők, látogatók lelkesen fogadták a műveket, és ezt kérdezték: „Fantasztikus lehet egy ilyen biennálé megnyitó, biztosan ott van Miskolcon az egész ország!” Mire én szomorúan azt válaszoltam: „Sajnos nem, mert Miskolc messze van a Budapesttől.” Mire csodálkozva kérdeztek vissza: „Messze?!”. Az oroszoknak ez nem távolság. Sajnos, ez a távolság még nagyobb lett, s ennek fő oka a magas utiköltség.

Ha a szemlék helyszíne Budapest, mára nagyobb távlat nyílik a grafika számára is?

Azt gondolom, hogy a presztízse sokkal nagyobb lenne. Többen ismernék a nagyszerű grafikus életműveket.

Akkor talán nem kellene ma amellett sem érvelnie, hogy a sokszorosító eljárással készült művek is egyedi művészi értéket képviselnek, gyűjthetőek. Merthogy ez máig nem egyértelmű, és ennek hatása van a művészeti piacra, és így magára a grafikára is.

Akárki találta is ki az elnevezést, hogy sokszorosító eljárás, illetve sokszorosított grafika, ez egy negatív akusztikájú minősítés, amit el kellene felejteni! Ráadásul a régi újságcikkekben csereszabatosan használják, pedig nincs olyan, hogy „sokszorosító” grafika, ezt a jelzőt csak az eljárásra használhatjuk, a „sokszorosított” vonatkozik a művekre. Tudtommal nincs még egy nyelv, amelyben a nyomat „soksága” ilyen hangsúlyt kapna. Mindenütt nyomatról beszélnek. Ráadásul ez egy téveszme, hogy minden dúcról sok nyomat készül. A Képcsarnok világában még valóban sokszorosítottak: egy-egy lemezről ötven példányt is lehúztak. Miközben maguk a művészek, akik gyakran rendelkeztek otthon saját nyomógéppel, nem nyomtattak néhány példánynál többet. A kiállításunkon látható például Kondor Béla Romantikus tanulmányok című három darabos sorozata, ebből alig készült néhány, maximum két-három példány, A teljes sorozatot, melyet Kondor kiállított, fotográfus barátjának, Vattay Elemérnek ajándékozta, ezt kértem kölcsön most is. A gyűjtőket elriasztja ez az elnevezés, de ami a nagyobb baj, ez az elnevezés sok esetben nem is helytálló,.

A sokszorosítás a pártállami kultúrpolitika céljait szolgálhatta, a képzőművészet tömegszerű terjesztésével. De sikerült?

A Képcsarnok feladata volt a terjesztés. Hogy mit terjesztettek? Már a kiválasztásnál is voltak mögöttes elképzelések. Például, hogy a mű eléggé rendszerbarát-e, a téma jövőbe mutató-e, és így tovább. Nem tudom, került-e a kérdés terítékre, de a Romantikus tanulmányokat szerintem soha sem fogadták volna el. Az atomháborútól való félelem lenyomata, világvége hangulatban. A csendéleteket, a tájképeket, a pozitív hangulatot sugárzó figurális kompozíciókat, az irodalmi illusztrációkat választották inkább, de persze ezek között is voltak nagyszerű darabok. A képcsarnoki szűrő működött, de sok metaforikus ábrázolás átjutott ezen. A grafika olcsó volt, és valóban eljutott az egyszerűbb emberek otthonaiba is. A Képcsarnoknak kiterjedt ügynöki hálózata volt, részletre is lehetett vásárolni.

A kérdést úgy is értettem, hogy tudott-e közízlést formálni, vagy legalább egyes alkotók képi világának befogadására érzékennyé tenni a grafika, a biennálék, az egyéni kiállítások révén, önálló nyomatként, illusztrációként terjesztve? A miskolci grafikatörténeti konferencián is kiemelték Reich Károlyt, mint aki a mai mesevilág-képünkre is hatással maradt. Másfelől tényként kezelik, hogy a képzőművész pályára készülőknek is el kell magyarázni, ki volt Kondor Béla.

A modern művészet nagy dilemmája: van, amit könnyen lehet interpretálni. Az emberek ránéznek és tetszik, mert értelmezni tudják. És van, amihez muszáj a magyarázat, a tudás, a tárlatvezetés, az előzmények ismerete. Ez mindenhol így van a világban. Csak máshol előrébb tartanak, az emberek sokkal nagyobb tudással mennek be a galériákba, múzeumokba kiállítást nézni. Nálunk ez a megfelelő oktatás híján még mindig probléma, és sajnos egyre rosszabb a helyzet.

Magukra vállalhatnak valamennyit ebből a feladatból a galériák is.

És meg is teszik! A galériákban egyre erősebben jelen van a múzeumpedagógia, és ezt külön múzeumpedagógiai képzés is segíti. De a programokhoz pénz kell természetesen. És sokkal többet kellene költeni reklámra, mert óriási a verseny. Ezért álmodozom arról, hogy egyszer majd a Miskolci Grafikai Biennálé is fesztivál hangulatú rendezvény lesz, kilép a galéria falai közül. Az is tény, hogy nagy az elmaradás az életművek feldolgozásában. Miskolcot illetően volt egy kísérlet, Pásztor Gábornak megjelent egy szerény kis kötete. Úgy volt, sorozat lesz belőle, de elmaradt a folytatása. Persze ennek is megvan a magyarázata: pénzhiány, szakemberhiány. A műtörténészek egy részét inkább a kortárs művészet érdekli. Kevesen foglalkoznak grafikával – ezért is én nagyon örültem a miskolci konferenciának: több fiatal szakember volt benne érintett. És ez nagyon jó. Azt érzem, hogy most boomja van a grafikának. A 30-40 közöttieket érdekli a korszak. Hozzáteszem: ez csak a kezdet, ha megszületnének a monográfiák, az kihatna a gyűjtői körre is.

A Perneczky Géza-idézetre visszatérve: mit kell érteni azon, hogy a grafika progresszív? A technika teszi azzá? A témaválasztás? A kettő egybevezetése?

A progresszív jelzőt leginkább akkor használjuk, ha az alkotás valamilyen értelemben innovatív, lehet ez technikai újdonság, stílusbeli újszerűség, vagy egy-egy gondolat, mely valamely kérdésnek új megvilágítást ad. A hagyományos technikákhoz is lehet újszerűen viszonyulni, erre volt itt Miskolcon számtalan példa az elmúlt évtizedekben, példának említeném a fiatalok közül, Koós Gábort, aki teljesen újszerűen használja a fametszetet. Sokan kísérleteztek és kísérleteznek ma is egyéni technikákkal. Ez sokszor gondot is okoz a zsűrinek: ott voltak előttünk művek, és nem tudtuk, hogyan készültek, mert a művészek egyéni eljárásokat dolgoztak ki. Progresszívnek minősíteni egy alkotást – ehhez is kell tapasztalat, a korábbi történések ismerete, mert akkor vesszük csak észre a nóvumot, ha tudjuk, mik voltak az előzmények.

Mi a figyelmet érdemlő változás?

Sok minden megváltozott, a grafikát is forradalmasították a digitális eljárások. De van egy kevésbé emlegetett vonás, ez pedig a műalkotások méretének megnövekedése. Egyre nagyobb, olykor gigantikus méretű munkák készülnek. Ezért szorultak ki a művészeti szcénából a finom, aprólékosan kivitelezett grafikák. Ez a legnagyobb gondom ezzel a kiállítással is: sok a kisméretű munka, fel tudom-e kelteni a látogatók figyelmét? Ezt próbálja ellensúlyozni valamennyire a rendezés. Biztosan lesz olyan, mondjuk, ötven év múlva, amikor az emberek azt sem tudják már, mi az a rézkarc, hogy jön valaki, és újra előveszi ezt a technikát. Nem tudjuk, hogy a manualitásnak mekkora lesz a jelentősége a „digitális bennszülöttek” köreiben. Egyelőre azt látjuk, hogy egyre többen használják a digitális technikát. A digitális nyomatok mögött is nagy munka van, nem néhány gombnyomásra készülnek. Viszont végtelen számú nyomat készíthető belőlük, de mégsem kell attól tartanunk, hogy sokat nyomtatnak majd a művészek. Egyrészt saját érdekük, hogy számozzák a lapokat, és határt szabjanak a nyomtatásnak, másrészt a nyomtatás magas költsége is erősen befolyásoló tényező.

Amikor azt mondta, nem akart kritikával viszonyulni a hatvanas évek Miskolcon bemutatott grafikáihoz, arra értette, hogy a saját korukban, 1961 és 1971 között nem tisztán művészeti szempontok alapján ítélték meg az alkotásokat? Vagy ma már ténylegesen máshogyan látunk akár egykori értékeket is?

Biztosan másként is látunk. De inkább arra gondoltam: nincs még kellő mélységig feldolgozva az a korszak. Van, amit már tisztán látunk. Voltak, akik elmaradtak a biennálékról. Maurer Dóra korábban adott be műveket, aztán a művészete más irányt vett. Lakner László is elmaradt. Sajnos nem archiváltak, így kevés levéltári anyag lelhető fel Miskolcon ahhoz, hogy lássuk, például miket zsűriztek ki a biennálékról. Mi alapján döntöttek. Biztos vagyok benne, hogy az idő múlásával már nem adtak be olyan munkákat, amikről eleve azt gondolták, hogy nem fogadná el a zsűri – működött az öncenzúra. De azért születtek olyan munkák akár grafikában, akár festményben, amelyek metaforikusan például 1956-ra utaltak vagy társadalomkritikát fogalmaztak meg. A művészet és a politika finom párbeszédének feltárásával adósok vagyunk még. Miközben az neoavantgárd, az underground viszonylag jól feldolgozott, sokat tudunk például balatonboglári kápolna-tárlatokról, Erdély Miklós tevékenységéről, de voltak, akiket nem nevezhetünk sem szocreálnak, sem undergroundnak, mégis komoly életműveket hoztak létre, megérdemlik a figyelmünket. Akár a mostani kiállításon, a miskolciak között is találkozni fogunk olyan alkotókkal, akiket csak a szűkebb szakma ismer, de nagyobb figyelmet érdemelnek; hogy csak néhány nevet említsek; Lenkey Zoltán, Ficzere László, Kunt Ernő. Ahogyan megvolt az irodalomban a sorok között írás-olvasás gyakorlata, ez létezett a vizuális kultúrában is. Kérdés, fel tudják-e még tárni mindezt a fiatalok, mert felőlük nézve ez azért a dédszülők időszaka, és kevés már az élő tanú.

Ha megszületnének a hiányolt monográfiák, helyére kerülne a nagy művészek értékelése, ez nem takarná-e ki a teljes képet? Mekkora hányada lehet a korszak grafikájának, amit nem látunk, és talán soha nem is fogunk látni?

Biztosan van, ami már elveszett, mert annyira háttérbe szorult egy-egy művész. De van, aki még feltérképezhető lenne. Miskolcon ezt próbálják elszántan, nagyon kevés pénzből megvalósítani – nagy dolog már az is, hogy idáig eljutottunk.

A Miskolci Grafikai Biennálé nagydíjasai 1961 és 1971 között 1961 – Hincz Gyula 1963 – Kondor Béla 1965 – Feledy Gyula 1967 – Csohány Kálmán 1969 – Pásztor Gábor 1971 – Würtz Ádám