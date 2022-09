Szilánkok mindennapjaimból címmel mutatta be Király-Bagi Judit első önálló novelláskötetét szeptember elején Lillafüreden a Palotaszállóban, a kötethez Szilvási Kinga készített illusztrációkat. A bemutatón Balku László író volt a szerző beszélgetőtársa. Érdekességként említette, hogy a debreceni származású alkotó a Magnitúdó Csillagászati Egyesület tagjaként szabadidejében csillagászati ismeretterjesztéssel kezdett foglalkozni, és üzleti munkája kapcsán az egész országot végigutazta. Szívesen olvas: Jókait, Örkényt, Mikszáthot és Shakespeare-t.

Megnevetteti az olvasót

- A Szilánkok mindennapjaimból című kötet a hétköznapok érdekes helyzeteiről szól, amiben minden ember magára ismerhet. Arra törekedtem, hogy vidáman tudjam megfogalmazni a kellemetlen dolgokat is. Eleget sírunk, de egy kis nevetés orvosság, meghosszabbítja az életet, és elviselhetőbbé teszi a hétköznapokat – osztotta meg Király-Bagi Judit. - A történetek sztorija úgymond az utcán hevert. Amikor Miskolcra költöztem, a város első körben számomra turista látványosság volt. Aztán az újonnan megismert barátaimat kezdtem faggatni, hogy milyen híres anekdoták maradtak fenn Miskolcról és környékéről. Jöttek szembe velem a történetek: békáról, kocsonyáról, a Molnár-szikláról, a Hámori-tóról, a Palotaszállóról, a Tündérkertről és helyi alkotók költeményeit és novelláit is megismertem. Sőt, József Attila Ódájának részletei, amelyet Lillafüred ihletett, szintén belekerültek egy novellámba. A gondolataim összerendezésében aztán a bükki sétáim segítettek, ahol végtelen nyugalom, béke és zöld vett körül. A legjobb ötleteimet később papírra vetettem, és az ismerőseim segítségével finomítgattuk ezeket. Beletettem néhány vasúttal kapcsolatos novellát is a könyvbe, amelyek témáját saját utazásaimból és vasutas fiam munkájából merítettem. A kötet kiadása meglehetősen viszontagságos és hosszadalmas volt, mert nem találtam támogatót. Úgy döntöttem, hogy inkább magánkiadásként jelentetem meg a könyvet, amiben a két fiam is segített. Nagy öröm volt, amikor a világjárvány után ez végre megvalósult. Egy órán keresztül csak bámultam a halomba pakolt könyveket néma csöndben. Egyébként már készül a következő novelláskötet, de még csak vázlataim és elképzeléseim vannak. Néhány hónapja szabadverseket is írok, bár egyelőre csak ízlelgetem őket. Azt, hogy az írásaim mennyire jók, csak az olvasók reakcióiból és a visszajelzésekből tudom megítélni.