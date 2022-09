Az Esély – Egyenlőség – Könyvtár mottó jegyében rendezik meg hazánkban az idei Országos Könyvtári Napokat október 3. és 9. között.

A rendezvénysorozatról tartottak sajtótájékoztatót Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban, ahol a helyi vonatkozású programokat ismertették. Író-olvasó találkozó, gyermekeknek szóló pályázat, játékos vetélkedők, kiállítás és még számos egyéb esemény színesíti az egyhetes rendezvénysorozatot. Minden korosztályra gondoltak – gyermekekre, felnőttekre egyaránt – az immár 17-ik alkalommal megszervezett Országos Könyvtári Napok programjaival.

70 év – 70 érv

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár hétfőn ünnepelte 70-ik születésnapját az egykori és jelenlegi kollégák körében. 1952-ben alakult az összes megyei könyvtár az országban. Ennek jegyében is szeretnék az idei rendezvénysorozattal felhívni a figyelmet arra a munkára, amelyet az olvasás népszerűsítéséért végeznek – mondta Varga Gábor könyvtárigazgató. Hozzátette: egy országos kezdeményezéshez csatlakoznak Miskolcon, a „70 év-70 érv” elnevezésű akció keretein belül az olvasók elmondhatják érveiket, pozitív véleményüket a könyvtárakkal kapcsolatban. Paravánokra lehet kitűzni az érveket, hogy mit ad a könyvtár az egyénnek és a közösségeknek, illetve e-mailben is el lehet küldeni. Ezeket október 26-ig gyűjtik majd, azt követően a közösségi felületeiken is megosztják.

A könyvtári napokat követően még egy nagyszabású programmal készülnek. Október 26-án, a megyei könyvtár hivatalos alapításának napján „Nyitott Könyvtár napot” hirdetnek, amikor az érdeklődők bepillanthatnak az ott dolgozók napi feladataiba és a könyvtár raktáraiba, továbbá a látogatók elől elzárt épületrészeket is megtekinthetik ezen a napon.

Az Országos Könyvtári Napokra mind a központi épületben, mind a tagkönyvtárakban számos programmal készülnek – emelte ki Csoma-Simon Mária, általános igazgatóhelyettes. A már megszokott akciókkal, kedvezményes beiratkozással, internetezési lehetőséggel és újdonságokkal is várják az olvasókat – tette hozzá.

A legnagyobb siker minden évben a hét zárásaként megrendezett „Könyves Vasárnap”, amely idén október 9-én lesz. Ezúttal is egész napos programokkal csalogatják a családokat, hiszen kicsiknek és nagyoknak is akad érdekesség – emelte ki Miklós Katalin, gyermekkönyvtár csoportvezető.

Tündérországban és a mesék világában érezheti magát, aki részt vesz a vetélkedővel, gyermekkoncerttel tarkított eseményen. Az „Olvasók királynője és királya” című megyei irodalmi játék értékelése és ünnepélyes koronázás is ekkor lesz. Erre még lehet pályázni október 3-ig a megyei könyvtár honlapján található elérhetőségeken.

A programokról részletesen itt lehet tájékozódni.