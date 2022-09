A fotómozaik-együttes 2019 szeptemberében védési javaslat nyomán került a műtárgyfelügyelet látókörébe, mivel ez az egyik utolsó még jó állapotban fellelhető Erdély Miklós mozaik, melynek fennmaradását azonban veszélyezteti, hogy üzlethelyiségben van, mely időközben bezárt, és ahol bármikor profilváltás vagy belsőépítészeti korszerűsítés áldozatává válhat. A védési eljárás során szakértői véleményt és adatközléseket küldött be a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, valamint a művész életműkutatói. A mű állagmegóvása és eszmei értékének megőrzése érdekében a Bor-is Borozó mozaikjait minden megkeresett fél védésre javasolta. A helyszíni szemle és kutatások során kiderült, hogy az eredeti bútorzat és berendezés már nem található a helyiségben, azonban a mozaikegyüttes kitűnő állapotban maradt fenn. Az 1960-as évek közepén a szocialista korszak kulturális és művészeti igazgatása időszakában egyfajta kiutat jelentettek a kevésbé ellenőrzött, építészethez kötődő megbízások. Az architekturális alkotások sorában az 1970-es évektől kiemelkedő szerepe volt a nagyméretű faldíszítő alkotásoknak, a muráliáknak. Erdély Miklós a hazai neoavantgard képzőművészet jelentős alakja 1966-ban dolgozta ki a fényképfelvételek mozaikburkolatokra alkalmazott úgynevezett fotómozaik technikáját, amellyel ezek az alkotások is készültek. Találmányát az 1967-es Budapesti Nemzetközi vásáron is bemutatta, sőt az Országos Találmányi Hivatalba is benyújtotta. A murália műfajában a művész nagy újítónak bizonyult. Sikeresen egyesítette a montázs-elméletet, a kommersz témákból, fogyasztói cikkek világából inspirálódó, ideológiamentes, a nemzetközi pop art vonalába illeszkedő képzőművészetet, és a fali mozaik funkcionalitását. 1963-tól MURUS néven alkotott az Erdély család és művészbarátaik. Ez az Alkotóközösség volt a fotómozaikok kivitelezője. Nagyon kevés fotómozaik alkotás maradt fenn épségben, mivel az elmúlt évtizedek során a kereskedelmi és vendéglátóipari egységekbe készített művek legtöbbje a funkcióváltások, átépítések miatt megsemmisült, nem tekintették őket műalkotásnak, értéknek, ezért az elmúlt fél évszázadban készült, építészethez köthető művészeti értékeink megőrzése és védelme különösen fontossá vált. A Bor-is Borozó mozaikdíszítése a magyar és egyetemes kulturális örökség kiemelkedő jelentőségű, pótolhatatlan eleme, egy művészettörténetileg jelentős és ismert 20. századi magyar művész tervezése és műhelyének kivitelezése. Képző- és iparművészetileg is kiemelkedő, több művészeti stílus, a neoavantgard, a pop art és a hiperrealizmus kvalitásos példája egy alkotáson belül. A művész által megalkotott egyedi, és a korában újítónak számító mozaikrakási technikának is értékes képviselője. A fotómozaikok sorában is különleges, hatszögletű mozaikszemekből felépített alkotás, melyeknek használata nagyobb technika tudást és koncentrációt igényelt, ezért alkalmazása és megvalósulása igen ritka volt, csupán néhány esetben történt meg. A borozó mozaikegyüttese fél évszázados léte alatt Miskolc város helytörténeti értékévé is vált.”