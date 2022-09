Jó kilenc esztendővel ezelőtt, 2013. május végén aggódva figyeltük, amikor a Mount Everest első magyar meghódítója, Erőss Zsolt a társával együtt eltűnik a Himalájában. Erőss Zsolt 2013. május 20-án Kiss Péterrel együtt elérte a Kancsendzönga csúcsát, azonban a feljutás túl sok időt és energiát vett igénybe, és a két hegymászó nem tudott visszaereszkedni. A csúcs közelében, komoly védőfelszerelés nélkül eltöltött két nap után – az expedíció vezetője és több más hegymászó egybehangzó állítása szerint – már bizonyosnak volt tekinthető, hogy a két hegymászó nincs életben.

Bár mindenki más még reménykedett, Erőss Zsolt felesége, Sterczer Hilda élő adásában jelentette be, hogy felesleges az újabb mentőexpedíciók szervezése. A következő hetekben a média szisztematikusan próbálta megtörni a nő keménységét.

Csoma Sándor filmje a megtörtént eseményeket Erőss Zsolt felesége szemszögéből ábrázolja.

A gyász mélységeiben

"Számonra azért volt fontos, hogy elkészüljön ez a film, mert úgy gondolom: jó, ha tudunk arról képet alkotni, mi zajlik le egy ember életében, amikor legnehezebb pillanatait éli át, amikor gyászban van. Csoma Sándor rendező igazi érzékenységgel nyúlt a témához. Bízom benne, hogy segítséget tud nyújtani másoknak, akik mély életszakaszukat élik át, vagy a helyzet megértéséhez azoknak, akik környezetében ilyen ember él..." Ezeket a mondatokat, a tragikus körülmények között elhunyt hegymászó, Sterczer Hilda mondta videóüzenetében annak kapcsán, hogy a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál nagyjátékfilmes versenyprogramban szombaton este mutatták be a Magasságok és mélységek című alkotást, Csoma Sándor rendező első nagyjátékfilmjét, amelyet a valaha volt legnépszerűbb magyar hegymászó, Erőss Zsolt inspirált. Halálhíre megrázta az egész országot, miközben a legtöbben nem gondoltak arra, hogyan élte meg ezt a veszteséget felesége, Sterczer Hilda, aki két gyermekükkel várta haza a férjét.

Bár nagyon sokan "Erőss Zsolt fimként" emlegetik a Magasságok és mélységeket, de Csoma Sándor főszereplője nem Erőss Zsolt (a filmben Trill Zsolt eleveníti meg), hanem Sterczer Hilda (Pál Emőke alakításában). A film pedig a gyász feldolgozásának folyamatát mutatja be.

Pál Emõke színész alakítja Sterczer Hildát a Magasságok és mélységek című filmben

Fotós: Vajda János

Muszáj volt jó filmet csinálni

"Három és fél év alatt jött létre a Magaságok és mélységek. Engem is, mint sokakat, a hegymászás és Erőss Zsolt karaktere fogott meg először igazán" - mondta Csoma Sándor rendező. "Messze nem olyan mélységében, de magam is a természetben, a hegyeken érzem jól magam, és Erőss Zsolt mániákusságában is kicsit rokon léleknek érzem magam hozzá. Volt is egy Hollywoood-i dramaturgia a fejemben, hogyan csinálnám meg a filmvásznon Zsolt történetét, de ezt épp emiatt jegeltem is. Azt gondoltam, ennek a történetnek más perspektívát kell találnom. Édesanyám súlyos, de végül szerencsésen végződő betegsége kapcsán kezdett el foglalkoztatni a gyász témája és láttam, hogy kevés film foglalkozik átfogóan a gyász témájával. Arra gondoltam, hogy ez fontos téma. Egyfajta misszió is egyben. Hildával egymásra találtunk ebben. Elképesztően nyitott és őszinte volt Zsolttal kapcsolatos gyászfolyamatának bemutatásában. A lehető legmélyebbre ásott önmagában és mindent átadott nekem. Beszélhettem a pszichológusával, olvashattam azokat a leveleit, amelyeket Zsoltnak írt halála után. Ahogy ő megnyílt az felemelő is volt, de egyben nagy terhet is helyezett rám. Azt éreztem, ezzel a filmmel muszáj megszolgálni a bizalmat. Onnan fogva ez lebegett a szemem előtt. Remélem, sikerült olyan filmet alkotni, amelynek megtekintése után valamiféle katarzisélménnyel távozik a néző a moziból..."

Pró és kontra

Erőss Zsolt személyisége ellentmondásos. Ezt a halála felerősítette. Ha nem halt volna meg, nemzeti hősként ünnepelnénk ma is. Igaz, mindig akadtak, akik számonkérték rajta, hogyan képes családos emberként olyan "hobbit" űzni, amely bármikor halálos lehet. Utóbbi tábor megerősödött a tragédia óta.

A világpremiernek is tekinthető miskolci filmbemutató kapcsán az is megfogalmazódott, hogy aki megnézi ezt a filmet és az Erőss Zsoltot kedvelők táborába tartozik, nem rendül meg ebbéli hitében, míg ugyanez érvényes a vele kapcsolatban kritikát megfogalmazókra.