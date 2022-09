Kövér László



Kövér László egyetemi pályafutásának, azon belül kutatási területének – a varjúfélék városi ökológiája – köszönhetőn a világ számos szegletébe eljutott, ezzel széleskörű látásmódot szerezve Földünk különböző környezeti és természetvédelmi problémáiról. Az MCC Középiskolás Programjának vezető oktatójaként arra törekszik, hogy ezeket a tapasztalatokat megossza a diákokkal is, megismertesse velük a világ globális és lokális problémáit, illetve tudatosítsa bennük, hogy ezek megoldásaiban jelentős szerepük lesz nekik is. Mindezek mellett fontosnak tartja azt is, hogy a fiatalok - mint a jövő munkavállalói, vállalkozói, vezetői - legyenek tisztában a környezet és természet megóvásának szükségességével és lehetőségeivel.