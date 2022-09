A nemzet épített értékeinek megőrzésére irányuló korábbi törekvések 1872-ben országos szervezeti keretet kaptak, s ezzel elindult az a hatalmas munka, amely a hazánk történelmének, kultúrájának és művészetének pótolhatatlan örökségét képező épületek számbavételét, felmérését és megóvását jelentette. Elődeink értékmentő munkásságát európai szintű tudományosság, rendkívüli szakmai felkészültség és rendíthetetlen hazaszeretet jellemezte. Az évforduló kapcsán a különösen értékes és érdekes műemlék épületek, történeti kertek jelentkezését várták a programba. De a műemlékvédelem eredményei és jeles személyiségei előtt tisztelgő szakmai programokat, sétákat, valamint szakemberek által prezentált bemutatókat is szívesen fogadták. Ők azok, akik vállalták egy-egy jelentős műemlék történetének, helyreállításának bemutatását. Számos vidéki helyszínen is. A fővárosban építészeti remekművek, történelmi jelentőségű kultikus épületek látogathatók az előttünk álló hétvégén. Több olyan is van köztük, melyek a program kedvéért nyitják ki kapuikat a nagyközönség előtt az évben csak egyszer.

Tizennégy helyszínen

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 14 helyszínen hirdetnek kifejezetten a Kulturális Örökség Napjaira specializálódott programokat szeptember 17-én és 18-án. Kiállítással, tárlatvezetéssel, kézműves-foglakozásokkal, filmvetítéssel, valahol ezen túl még hagyományos ételekkel, kulináris élvezetekkel is csábítják az érdeklődőket a hétvégén. Kuriózum például a cserépfalui parasztudvar, melynek lakói megnyitják a házat és udvarát a nézelődők számára. A felsorolásban szerepelnek továbbá múzeumok, gyűjtemények, templomok, így többek között az edelényi kastély, a miskolci Feledy-ház, valamint az újmassai Fazola-kohó (őskohó) is várja az érdeklődőket.