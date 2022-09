Százötven éve, 1792. szeptember 29-én halt meg a Miskolcon élő és dolgozó Déryné Széppataki Róza színművész, operaénekes. Az évforduló alkalmából Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Miskolci Kulturális Központ és a Miskolci Nemzeti Színház nagy szabású programsorozatot szervez. A Miskolci Nemzeti Színházban 2022. szeptember 29-én csütörtökön 19 órától opera és operettrészletekkel tűzdelt ünnepi gálaműsorral készülnek, pénteken 19.30-tól pedig fáklyás emléksétára várják az érdeklődőket egészen Déryné sírjáig, ahol koszorúzás is lesz. Miskolc neves éttermei, kávézói szintén szeptember 29-től Déryné kedvenc ételeit kínálják egy hónapon át. A program részleteiről csütörtökön sajtótájékoztatót tartottak a Miskolci Nemzeti Színházban. Varga Andrea, Miskolc alpolgármestere ebből az alkalomból átnyújtotta Béres Attila színházigazgatónak Déryné naplóját, amelyet 1900-ban adtak ki nyomtatásban.

Miatta épült a színház

"Déryné Széppataki Róza életének több időszakában Miskolcon vendégszerepelt és itt alussza örök álmát a Szent Anna temetőben. A legenda szerint neki köszönhetjük 1823-ban a Miskolci Nemzeti Színház megépülését, mert amikor megfázott a miskolci közönség követelte a kőszínház megépítést, amely az első volt az országban" - idézte fel Fedor Vilmos kulturális ügyekért felelős polgármesteri megbízott. "Tehát ez nemcsak Miskolc ünnepe, hanem az egész országé. A rendezvény szervezése összefogással valósul meg és úgy gondolom, hogy ezé az összefogásé a jövő. Nagyon rossz állapotban volt Déryné sírja és egy idős bácsi, amikor meghallotta, hogy mire készülünk, rendbe hozatta a sírt. Amíg ilyen emberek vannak ebben a városban, addig mi is hiszünk benne. Az egész évad Déryné jegyében zajlik majd a színházban. Azt találtuk ki, hogy a földszinti fogadó térben berendezünk egy sarkot az emlékezés helyének, ahol látható lesz majd Déryné ruhakölteménye, zongorája és fényképezkedni is lehet majd."

Miskolcinak vallotta magát

Déryné nagyban hozzájárult Miskolc pezsgő kulturális életéhez.

"Fontos évforduló Miskolc számára a magyar múzsa halálának 150 éves évfordulója. Egyetlen város sem építhet úgy jövőt, hogy ne becsülné a múltját. Ebben óriási szerepe van a város kulturális életének" - hangsúlyozta Varga Andrea, Miskolc alolgármestere. "Déryné Jászberényben született, fiúnak várták. Szigorú édesapja halála után édesanyja tanította énekelni. Elérte, hogy a kicsi lány kibontakoztatta a tehetségét hihetetlen energiával és erővel. 5 éves korában megért benne a színház gondolata, amit csak egy meséből hallott. Eljutott odáig, hogy világhírű művész lett belőle. Ez a személyes emberi vonulat tudja megmutatni azt, hogy micsoda emberi nagyság az, aki Miskolcon töltötte élete jelentős részét. Halálakor miskolcinak gondolta magát, miskolciként élt és itt temették el. A mi emlékezetünkben meg kell őriznünk őt ahhoz, hogy táplálkozni tudjunk emlékéből a jövőben. Déryné élettörténete a város szerves múltjának része. A Miskolci Nemzeti Színház 199. évfordulója méltó alkalom arra, hogy megemlékezzünk róla. Minden miskolcit várunk erre az évfordulóra, ami közösségi élményt nyújtó, méltóságteljes emlékezéssel lesz."

"Mindig jól esik azt tudni, hogy egy városban olyan harcostársak és emberek veszik körül a kultúráért felelős ügyvezetőt, akik tudják, hogy a színház építi a várost. Attól város a város, hogy rengeteg színes kulturális esemény van. Miskolc, mint színházi központ rengeteg nagy színészt ért el ebben az országban. Ez az ország sokkal szegényebb lenne a Miskolci Nemzeti Színház és Miskolc nélkül is. Most én és a társaim, mi vagyunk azok, akiknek ezt a mást tovább kell vinnünk. A mi felelősségünk, hogy tovább vigyük az eddigieket és Déryné örökségét, még akkor is, ha rettentő nehéz" - mondta Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója.

Megkóstolhatjuk kedvenceit

A sajtótájékoztató további részében a programsorozat részleteiről esett szó.

"Várunk minden kultúraszerető embert szeptember 30-án pénteken az emléksétára. Több állomáson is megemlékezünk majd a színésznő életének egy-egy időszakáról. Déryné emléktáblájánál is lesz egy megállóhely. Ott alpolgármester asszony fog beszédet mondani" - fejtette ki Halászné Rőthy Anita, a Miskolci Kulturális Központ közművelődési szakmai vezetője.

"Egy hónapos programsorozattal készülünk Déryné kedvencei újragondolva címmel, hogy elmélyüljön az évforduló jelentősége és minél tovább beszéljenek róla. Ez a gasztronómiáról fog szólni, mert Déryné imádta a sült húsokat és a kolozsvári rakottkáposztát. Valószínűleg ő honosította meg a városban ezt az ételt. A desszertek közül pedig a vajas piskóta volt a kedvenc süteménye. A miskolci vezető éttermek és cukrászdák Déryné kedvenc ételeit főzik. Egy hónapon keresztül ezt étlapon tartják és ajánlják a miskolciaknak. Szavazást tartottunk azzal kapcsolatban, hogy hol legyen ilyesmi. Ennek az a célja, hogy minél tovább beszéljenek az évfordulóról" - fűzte hozzá Czikora Ágnes a BluePixel Kommunikációs és Produkciós Iroda szerkesztő-műsorvezetője.