Őszi országjárásra indul a jövő héten a Retro Rádióval Bochkor Gábor és csapata. Szeptember 26-án Sopronban, 27-én Székesfehérváron 28-án Kecskeméten, 29-én Esztergomban, 30-án pedig Miskolcon szólal meg a népszerű reggeli műsor. A mostani Szívesen+ turné azonban különleges: egy nagyobb BCHKR VIP-boxot visznek minden helyszínre, és egy hűséges hallgató-rajongó kertjében ,,telepednek le".

Amint az kiderült, Miskolcon az Estike utca összetartó kis közössége várja szeretettel ,,Bocsiékat", a sportpályánál a 11-es számban lakó Erikáék meghívására.

A nyeremények és a játékok mellett mindenhol egy helyi együttes lép fel néhány nóta erejéig, Bochkorékhoz a legtöbb hallgatói ajánlás a Bíborszél zenekarra érkezett. Így aztán a Fábián Zsolt énekes által irányított, több mint 3 évtizede létező banda fogja a dalok egy részét biztosítani 6 és 10 óra között.

Nagyra értékelik

– Egyelőre egyeztetés alatt áll, hogy mely számokat játsszuk – mondta az Észak-Magyarország érdeklődésére Fábián Zsolt. – Mindenki, mi is, és a szervező csapat is a legjobbat szeretné kihozni, az elsődleges szempont a minőség. Egy reggeli műsornak megvan a maga alap hangulata, dinamikus dalokat kíván, olyanokat, amelyek segítenek az ébredésben, a készülődésben, a napindulásban. Nagyon örülünk, hogy a közönségünk révén, nekik köszönhetően bekerülhetünk a műsorba, amit több százezren hallgatnak reggelente. Mint mindig, csináltuk a magunk dolgait, ez a lehetőség úgymond beesett a semmiből, megtalált bennünket. De lehet, hogy nem véletlenül. Azóta minden reggel szerepel a nevünk a műsorban, az egyik dalunkból részletet is bejátszanak, s ezt mi nagyon értékeljük. Ami még lényeges: a hallgatók az öt nap végén majd ismét szavazhatnak, és az öt együttes közül egy kap egy olyan lehetőséget, hogy várhatóan két hónapra bekerül a Retro Rádió országos játszási listájába. Szóval majd újra számítunk a rajongóinkra! De először is, várunk mindenkit a helyszínre!