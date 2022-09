Déryné Széppataki Róza korának egyik legnagyobb színésznője volt. Élete fontos szakaszaiban kötődött Miskolchoz. Halálának 150 éves évfordulójára programsorozattal emlékeznek a borsodi megyeszékhelyen.

Ennek első akkordjaként a Miskolci Nemzeti Színházban csütörtökön este ünnepi gálaműsort tartottak. A programban a színház Déryné-díjas művészei is színpadra léptek. A műsorban olyan opera és operett dallamok csendültek fel, melyek a művészikon korát idézik, közöttük olyanok is, melyeket maga Déryné is előadott. Emellett részletek hangzottak el a színésznő naplójából, megemlegetve élete fontosabb állomásait, mint Kolozsvár, Kassa, Pest, Miskolc. Az estnek két külföldi vendégművésze is volt, Felvidékről Abaházi Nagy Lívia, Erdélyből Yolanda Covacinschi érkezett a gálára.