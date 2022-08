Utazó orgona népszerűsíti a hangszert több helyszínen. Sztahura Ágnes orgonaművész előadásában minikoncerteket hallhatnak a Megyei Központi Kórház és az Őszi Napsugár Idősek Otthona udvarán. Később strandolókat lepnek meg a művész orgonajátékával: a Mezőkövesdi Zsóry Fürdő, a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő, végül a Miskolctapolcai Barlangfürdő vendégei csodálkozhatnak rá fürdőzés közben a templomokból ismert hangokra.

A Tourinformmal közös szervezésben pedig, Kupcsik Sarolta vezetésével valósul meg az Erzsébet térről délután fél 5-kor induló Orgonaséta Miskolcon, melyen a város orgonáiról tudhatnak meg különlegességeket az érdeklődők. Közelről is megcsodálhatják ezt a páratlan hangszert. Herczeg Zoltán orgonaművész testközelből mutatja be az orgona működését, részeit, magyarázza el működésének elvét. A séta végeztével a Belvárosi Református Templomban délután 6-tól gyönyörű orgonakoncertet is meghallgathat a közönség.