Kerekdomb Fesztivál címmel újra a koncerteké, az irodalomé és a színházi előadásoké lesz a főszerep. Mesterségbemutatókkal és borkóstolással is várják szeptember 16-a és 18-a között az érdeklődőket.

– Idén is összművészeti fesztivált hoztunk el Tállyára - mondta Oszkó-Jakab Natália, a fesztivál igazgatója a szerdai, miskolci sajtótájékoztatójukon. Fellép a többi között Caramel, a Blahalouisiana, Palya Bea, Pokorny Lia nagyszínházi előadását is láthatja a közönség, az evangélikus templomban koncertet ad a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Vagyis a jazz, a könnyű- és komolyzene mellett világzenei élményeket, sportlehetőséget is kínál a háromnapos program.

A részletes program itt olvasható