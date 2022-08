Világpremierre készül az idei CineFest - a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon mutatják be Csoma Sándor rendező első nagyjátékfilmjét, amelyet Erőss Zsolt hegymászó története inspirált. A Magasságok és mélységek bemutatóját Erőss Zsolt özvegye, Sterczer Hilda is megtiszteli a jelenlétével. A film a CineFestet követően szeptember 22-étől lesz látható országosan a hazai mozikban.

A filmfesztivál közleménye emlékeztet: Erőss Zsolt a valaha volt legnépszerűbb magyar hegymászó. Huszonhárom éves pályafutása alatt tíz 8 ezer méter fölötti hegycsúcsot hódított meg. Első magyarként jutott fel a Csomolungma tetejére. 2013-ban Kiss Péter hegymászótársával életét vesztette a Kancsendzönga hegyen expedíció közben. Halálhíre megrázta az egész országot, miközben a legtöbben nem gondoltak arra, hogyan élte meg ezt a veszteséget felesége, Sterczer Hilda, aki két gyermekükkel várta haza a férjét.

Gyászmunka

„Mivel a gyász továbbra is egyfajta tabu a kultúránkban, viszonylag kevés filmes és irodalmi feldolgozása létezik. Kifejezetten fontosnak és értékteremtőnek találom a róla való kommunikációt. Ez egy olyan esemény, amivel mindenki többször találkozik az élete során, mégsem vagyunk képesek megfelelően reagálni, sem belülről, sem kívülről” – mesélte a rendező, aki a Magasságok és mélységekben nem Erőss Zsolt, hanem Sterczer Hilda történetét és gyászfeldolgozását meséli el.

A Magasságok és mélységek a Nemzeti Filmintézet támogatásával a JUNO11 Pictures gyártásában, valamint Romwalter Judit koproducer jóvoltából a SPARKS Camera & Lighting koprodukciójában készült. Producerei Sümeghy Claudia és Topolánszky Tamás Yvan. Az operatőr Tóth Levente, a vágó Márton Dániel, a zeneszerző Balázs Ádám. A főszerepben az erdélyi származású Pál Emőke látható, míg Erőss Zsoltot a Nemzeti Színház színésze, Trill Zsolt alakítja.

A 18. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált idén 2022. szeptember 9. és 17. között rendezik meg Miskolcon.

A fesztivál hivatalos versenyprogramja az elkövetkező hetekben kerül nyilvánosságra.