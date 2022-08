Augusztus 29-e a magyar fotográfia napja annak emlékére, hogy 1840-ben ezen a napon készült Magyarországon először nyilvános rendezvényen fénykép, pontosabban ahogyan akkor nevezték, dagerrotípia.

„Az az érdekes kép számomra, ami plusz információt hordoz: legyen meghökkentő, mókás, vidám, örömteli, életteli, megdöbbentő, és ne legyen unalmas, tehát ne egy általános szituációt rögzítsen.” Így foglalta össze Bujdos Tibor fotóriporter a legfontosabbakat arról, hogy mi a jó kép. A fotózásnak szerinte két jól elhatárolható területe van. "Egyrészt van a dokumentarista fotózás, másrészt pedig a művészi fényképezés. Ezeknek természetesen vannak különböző válfajai, én a dokumentarista fényképezésnek vagyok a híve, ezért is vagyok majd 30 éve fotóriporter" – mondta.

A fotó Bujdos Tibor szerint olyan közös nyelv, amit a világon mindenhol értenek nyelvtudás nélkül.

Ahhoz, hogy munkája során jó fotókat kapjon lencsevégre azt mondja, „együtt kell élni az eseménnyel”. "Mindig tudni kell, hogy mire számíthatunk, fel kell rá készülni. Például a sportnál is ez a helyzet, ismerni kell az adott sportágat, tudni kell mi történik majd a következő pillanatban. Ha valami meglepő történik, akkor nincs idő csodálkozni, hanem kattintani kell gondolkodás nélkül. Egy régi kosármeccs jut az eszembe, amit még az egyik miskolci iskola tornacsarnokában rendeztek meg. Itt a közönség körülülte a játékteret, és a kirepülő labda a nézők közé csapódott. Azt a pillanatot látni kellett, az egyik nézőt eltalálta a labda, a körülötte ülők pedig szétrebbentek, a döbbenet pedig jól látszik a képen. De a természetfotónál is lehet meglepetés, például, ha lehullanak a falevelek a vízre, az lehet nagyon szép kép, de ebben semmi új információ nincsen, ősszel sok ilyet látni. Viszont ha egy csuka rárabolna a lehulló falevélre, mert úgy csillan meg rajta a fény, hogy azt hiszi, egy kishal az, na az már fotó!"

"Mindenkinek van okostelefonja, de nem mindenki tud vele fotózni" – ezt válaszolta Tibor arra a kérdésre, hogy mobiltelefonnal ma már bárki készíthet képeket. "Ez a technikai vívmány nagyon jó dolog, mindenkinek lehetőséget teremt az önkifejezésre. Sajnos sok rossz kép születik, ellenben rengeteg jó fotó készül amatőröktől is."

Fotós: Bujdos Tibor

Bujdos Tibornak nincs kedvenc képe, pontosabban 40-50 olyan képet tart számon, amit a legjobbak közé sorol. Ezt a fotóját Aszalón készítette, és azért ezt választotta, mert „megmutatja, hogy a tűzoltók milyen rendkívül nehéz munkát végeznek: sokszor teljesen kilátástalan helyzetekben is fölveszik a harcot”.

Kép, szöveg nélkül

Ádám János életéhez kétféleképpen is kapcsolódik a fotókészítés: a fotóriporterség mellett hobbija a telefonos természetfotózás, amiből kiállításai is vannak.

A jó sajtófotó Ádám János szerint az, ami tükrözi az eseményt. "Arra törekszem, hogy olyan legyen a kép, mintha ott lenne a helyszínen, az eseményen a szemlélő. Mintha részese lenne magának az eseménynek. Én ezt tűzöm ki magamnak célként, és azt tartom jó képnek, amikor akár egy képaláírás nélkül is értelmezhető a fotó. Ez egyébként egy nagyon nehéz feladat" – tette hozzá.

"Szabadidőmben nagyon szeretek a természetben lenni, járom a Bükköt és a környéket. Ilyenkor nem viszem magammal a fotós felszerelésemet, hanem a zsebemben van a telefonom. Ezek már nagyon jó kamerákkal rendelkeznek, és elkezdtem velük kísérletezni, mert nagyon sok csodát lehet látni a természetben. Ebben is az a jó fotó, ami izgalmas. Nem az általános tájképek vagy virágok érdekelnek, hanem igyekszem belemenni a részletekbe. Olyan részleteket szeretek megmutatni a képek nézőinek, amiket talán nem is venne észre, lehet, hogy elsétálna mellettük. Mindig kísérletező kedvű fotós voltam" – emelte ki Ádám János.

A mobiltelefonnal való fotózásról azt mondta, hogy ”nagyon sok ember számára hozzáférhető már ez az eszköz, ami a legtöbbször jó. Sokan így kapnak kedvet a fotózáshoz, ismerek olyan embert, aki a telefonjával elkezdett fotózni, aztán vett egy komolyabb felszerelést, mert felkeltette az érdeklődését" – mondta.

Ádám János el sem tudja képzelni, hogy ne fotózzon. "Nálam ez egy kamaszkori szerelem, ebből a hobbiból indult fotóriporteri hivatásom is. A vizuális kultúra, a képzőművészet és a zene is nagyon fontos számomra, el sem tudnám képzelni, hogy ezek nélkül éljek!"

Fotós: Ádám János

Nagyon sok kedvenc fotója van. Ezt a képet a Bükk-hegységben készítette Ádám János kirándulás közben, telefonnal.