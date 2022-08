Lillafüredtől a Sajóig számos városrészt köt össze a Szinva patak Diósgyőrtől, a Győri kapun át a Zsolcai kapuig. A településrészeket összekapcsoló víz adta az apropóját a Szinva Örökség Napoknak, amelyet első alkalommal rendeznek meg augusztus utolsó hétvégéjén. A rendezvénnyel az ötletadó Szinva Örökség Alapítvány Miskolc kiemelkedő kulturális értékeire, természeti kincseire és épített örökségére szeretné felhívni a figyelmet kisebb-nagyobb közösségi programokkal.

A meghirdetett eseményeket végignézve körvonalazódik, hogy a Szinva mentén bejárható majd az egész város.

A lillafüredi függőkertben a felsőhámori Kohászati Múzeum a vízikerekes hámorokat és kovácsműhelyek történetét mutatja be. A diósgyőri II. János Pál pápa téren a Reményi Ede Kamarazenekar muzsikál, de tart majd itt bábelőadást a Miskolci Csodamalom Bábszínház, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara pedig látványos kísérleteken mutatja be a vízenergia felhasználásának lehetőségeit. A Győri kapuban a The Acoustic Affér zenekar lép fel, míg a Szinva teraszon a Miskolci Szimfonikus Zenekar ad hangversenyt. Az utolsó napon a The Sign lép fel, a rendezvényt pedig a Szabó Balázs bandája koncert zárja vasárnap az Erzsébet téren – olvasható a rendezvény közösségi oldalán, amely a részletes programokat közli.

Fedor Vilmos

Forrás: Ádám János

„A Szinva nem csak összeköti, hanem össze is hozhatja az embereket. A patak kapcsolódik a város ipartörténeti, kulturális, környezetformáló múltjához. Mindez olyan összetartozást hozhat létre, ami tovább erősítheti a városhoz kötődést” – fogalmazott a rendezvénnyé formált elképzeléséről az ötletadó, Fedor Vilmos, a Szinva Örökség Alapítvány létrehozója. Mint mondta: célkitűzéseikben tisztázták, hogy akcióik a városról, az itt élő emberekről szólnak. Politikus lévén ugyanakkor hangsúlyozta: tevékenységükből kizárták a pártpolitikai részvételt, abban pártok nem vesznek részt, ellenben minden olyan közreműködő igen, amely a város kultúráját, kulturális életét javítani próbálja. Ennek első állomása a Szinva Örökség Napok, ami olyan típusú rendezvénye a városnak, ami itt születik és a település saját valójáról szól.

Fedor Vilmos elmondta: az első rendezvény megtartásához saját forrásuk nincsen, ezért önkéntes felajánlásokat kértek. A közösségi oldalon meghirdetett felhívásukra így csatlakozott szakmai konferenciával a Miskolci Akadémiai Bizottság, támogatóként és résztvevőként a Miskolci Egyetem Földtudományi Kara, illetve a város kulturális intézményei, akikkel – egyébként a miskolci polgármester, Veres Pál kulturális megbízottjaként - napi kapcsolatban van. Kérte, hogy olyan miskolci kötődésű együttesek jelentkezzenek, amelyek vállalják, hogy térítésmentesen fellépnek a rendezvényen. Ezekből a felajánlásokból állt össze az augusztus 26-tól kezdődő rendezvény programjának döntő része, míg a záróprogramban fellépő Szabó Balázs bandája pedig a szervezésben közreműködő Miskolci Kulturális Központ korábban meghirdetett programjában is szerepelt.

A Szinva Örökség Napok szerveződése némileg hasonló a Kocsonyafesztivál kezdeteihez, amit nem is tagad az alapító. De, mint fogalmazott, okult annak buktatóiból. Ezért hozta létre az alapítványt, hogy „adjuk meg az esélyét annak, hogy ez a rendezvény az maradhasson, amiért létrejött”.

Fedor Vilmos ugyanakkor hangsúlyozta: megegyezés született arról, hogy a rendezvény fővédnöke most, és a jövőben is Miskolc mindenkori polgármestere, szakmai védnöke pedig a város mindenkori kulturális alpolgármestere legyen.