Jövő hét pénteken kezdetét veszi a 18. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Az ünnepélyes megnyitón Molnár Piroska részesül életműdíjban. Ez eddig is tudott volt. A szervezők ma közleményben jelentették be: a zárógálán egy további életműdíjat is átadnak. A legendás hazai animációs filmkészítő, Rófusz Ferenc sok évtizedes kiemelkedő, kontinenseken átívelő munkásságáért kapja az elismerést. A tiszteletére a zárógálán levetítik az Oscar-díjjal kitüntetett A légy című alkotását.

Ez a mű már érintett volt az 1981-es Miskolci Filmfesztiválon is, ám ekkor ő döntött A légy visszavonásáról – hogy kollégáinak ne egy Oscar-díjas filmmel kelljen megmérkőzniük. A fesztiváltól akkor rendhagyó fair play-díjat kapott – most pedig Rófusz Ferenc a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál életműdíjának kitüntetettje - tudatta a CineFest.

A Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált idén 2022. szeptember 9. és 17. között rendezik meg.