Véget a Tokaji Írótábor. A Tisza-parti kisvárosban a csütörtökig tartó jubileumi eseménysorozaton szakmai panelbeszélgetéseken, tanácskozásokon és előadásokon vettek részt a magyar irodalmi-kulturális élet szereplői.

A zárónapon átadták a felújított Millenniumi Irodalmi Emlékparkot Tokajban, az Írótábor 50. évfordulóján.

- Nagyon fontos nekünk, itt élőknek is a Tokaji Írótábor, amely már 50. alkalommal ad helyet az az irodalomnak - mondta Koncz Zsófia miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő, aki ünnepélyes keretek között átadta a felújított emlékparkot.

Írótábori hagyományt elevenítettek fel, Hubay Miklós emlékére fát ültettet Sáray László, Bánffy Miklós-díjas művelődésszervező, az Írótábor korábbi titkára. Oláh János emlékére pedig fia, Lackfi János Babérkoszorú-díjas költő, műfordító ültetett emlékfát.

- Ez a legjobb fajta emlékmű, ami organikus, egyúttal növekszik is - nyilatkozta az Északnak Lackfi János költő, műfordító. - Remélhetőleg megmarad a jövőnek, számomra ez nagyon megtisztelő felkérés volt. Megrendítő belegondolni, hogy egy fa elvben több generációt él túl, alkalmasint engem is. Egy emlék, ami túlélte édesapámat, én emlékezem őrá, édesanyám, húgom pedig meglocsolták ezt a fát. Egy picit az irodalomnak is ilyen a természete, valamilyen módon organikus, önmeghosszabító műfaj, a művek megmaradnak és hatnak, ahogy édesapámnak a munkái is. Ez egy nagyon furcsa keveredése az időben létezőnek és az időtlennek - tette hozzá a költő.