„Idén bonsai kiállítással nyitjuk meg jeles fesztiválunkat a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület 40 éves jubileuma alkalmából” – mondta a szombaton 10 órakor kezdődő kiállításmegnyitón Gergye Zoltán fazekasmester, az egyesület elnöke. „A népművészeti egyesülethez hasonlóan a magyar bonsaikultúra is negyvenedik jubileumát ünnepli. Régi kapcsolatot ápolunk a Miskolci Bonsai Clubbal, negyedik alkalommal vendégeskednek nálunk. A klub tagjai a koronavírus járvány alatt felújították a kiállításukat, amiben most itt gyönyörködhetünk.”

Szeretettel nevelt törpefák

A helyi bonsaiklub is nagy hagyományokkal, már 22 éves múlttal rendelkezik.

„A Miskolci Bonsai Club 2000-ben alakult Rácz János kezdeményezésére, aki azóta is a klub vezetője. Ő már a nyolcvanas években is foglalkozott ezzel a művészeti ággal. 1999. november 17-én, az első összejövetelükön, már tizenöt érdeklődőt köszönthettek. Belőlük alakult meg egy év múlva hivatalosan is a klub. A legfontosabb céljuk a keleti, ezen belül is a japán hagyományoknak a megőrzése, a magyar bonsaikultúra megteremtése és a nagyközönséggel való megismertetése. A klub oszlopos tagja Kavalecz Lajos szobrászművész mesélt arról nekem, hogy hányszor kell ezeket a fácskákat megemelni, arrébb tenni, öntözgetni, simogatni, sőt olykor beszélni hozzájuk, hogy a törpefákból igazi csoda legyen” – fejtette ki Gergye Zoltán.