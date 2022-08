Az elmúlt két év legszebb fényképeiből, köztük aktokból szemezget a Felföldi Fotográfusok 2020-2022 című kiállításon a városban nagy múlttal rendelkező fotóművész szövetség. A tárlat közel száz változatos témájú fotóval, augusztus 5-én, pénteken, 16 órakor nyílik meg a Mezey István Művészeti Központban.

A Kolor Fesztivál ideje alatt, augusztus 20-i g látogatható kiállítást Nagy Tivadar mesteri kitüntetéssel rendelkező fotográfus, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének alelnöke nyitja meg.

Színes és fekete-fehér fotók

- Szövetségünk története a Kazincbarcikán és környékén dolgozó Kamera Fotókörrel indult, amely 1968-ban alakult. 1974-ben megválasztottak vezetőnek. Aztán kapcsolódott több környékbeli fotókör, amiből 1990-ben létrejött a Felföldi Fotográfusok Szövetsége. Bár ennek még mindig a barcikai közösség adja a törzsét, de azóta többen csatlakoztak hozzánk az országból, sőt külföldről is – emlékezett vissza Szathmáry Király Ádám, a Felföldi Fotográfusok Szövetségének elnöke. - Sokrétű a munkánk, amellett, hogy fotózunk és rendszeresen szervezünk kiállításokat, pályázatokat hirdetünk meg, albumokat adunk ki és alkotótáborokat tartunk. Ezen a tárlaton harminc fotóművészünk 95 fekete-fehér és színes munkája szerepel, harmincszor negyven centiméteres nagyításban. A most látható tematika és a felhasznált fotótechnikák teljesen vegyesek. Talán egy kicsit túlsúlyban van az akt, mert a pandémia miatt elmaradtak az utazásaink. Többek között az erdélyi, ahol mindig fényképezünk is. A kiállítók többsége Kazincbarcikáról és környékéről való, de egyikük az Egyesült Államokba származott el. Tizenhármuknak nemzetközi fokozata is van, de egyikük sem hivatásos fotós. Velük a kiállításmegnyitón személyesen is lehet találkozni.