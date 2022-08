Kiállítás nyílt Hornyák Adél Anna munkáiból a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban. Az angol- és magyartanárnak ez az első kiállítása.

A megnyitóra nem szerveztek külön ünnepséget, az alkotó így rövid önéletrajzban tájékoztatja gondolatairól a közönséget. Mint ebben írja, Sátoraljaújhelyen született és a városban is nőtt fel, Budapestre egyetemi tanulmányai miatt költözött. Hét éve él a fővárosban, de gyakran megfordul szülővárosában. A szülőföld meglátogatása után mindig visz is magával valamit, egy szippantást a friss hegyi levegőből vagy egy pohár jéghideg csapvizet, mert tapasztalatai szerint Budapesten egyik sincs.

Úgy fogalmaz: a művészet mindig is fontos szerepet töltött be az életében. A múzeumok és galériák lelkes látogatója, és olykor maga is lefest vagy lerajzol néhány olyan érzést, gondolatot, amelyet könnyebbnek ítél vizuálisan kifejezni, mint szavakba önteni.

A képek mellé zene

Hornyák Adél nem végzett művészeti iskolát, önképzéssel sajátított el néhány technikát. Bevallása szerint legkedvesebb eszközei a tűfilcek, mert ezekkel a tintákkal folyton vibráló felületeket lehet létrehozni, ahol az egymás mellé felvitt színek még jobban erősítik egymást.

Márpedig neki állandóan működik és túlburjánzik a fantáziája, így talán ezek a képek fejezik ki leginkább, milyen érzések kavarognak benne.

Úgy fogalmaz: művészettörténeti szempontból magának a művészetnek rengetegféle megközelítésmódja létezik. Közülük számára a legszimpatikusabb az, amely során az alkotás lélektől lélekig közli a megfoghatatlant.

Ugyanakkor, egy ideje nemcsak a vizualitásban, hanem az irodalom segítségével is megpróbálja kifejezni magát: haiku verseket ír. Véleménye szerint nagyon kevesen választják ezt a műfajt, mert a haiku kötött formájú, rövid költemény, amelynek néhány szavában ott van az egész világ. Legalábbis egy, a puszta szavakon jócskán túlmutató igazság - vallja.

Számára ezért annyira vonzó ez a forma, mert nincsenek felesleges szavak, egy haiku pontosan annyit mond, amennyire feltétlenül szükség van és működik benne a képi világ.

Az újhelyi könyvtárban augusztus végéig látható „Inspiráció” - című kiállításával szülővárosában mutatkozik be. A kiállítás külön érdekessége, hogy néhány kép mellett az érdeklődők QR-kódot találnak, amelyen keresztül meghallgathatóak azok a zeneszámok, amelyek az alkotót is megérintették.