A Veron a Kolozsvári Magyar Operában kerül színre, ottani ősbemutatóként szeptember 7-én, este. A miskolci ősbemutató idén januárban volt: Selmeczi György operáját Szabó Máté állította színpadra. A történet Kolozsváron játszódik: Hunyady Sándor novelláját Szőcs Géza dolgozta át. „A zene teljesen kikapcsol, a szövegkönyv komoly mondanivalóval bíró része gondolkodtat, fanyar humora pedig megnevettet. Olykor az opera kilép a Hunyady-novella kereteiből, és néhány új jelenettel, személlyel gazdagodik a történet” – méltatta az előadást Vona Ildikó, az Opera-világ szerzője. Az elismerő szavakból kijutott a zeneszerzőnek is: „Magával ragadó hangulatban elevenedik meg 1914 őszének Kolozsvárja. A zenei szövet rendkívül sokszínű. Többféle stílus szólal meg, a magyar népdaloktól kezdve a katonazenén, a korabeli tánczenén, orfeumi kuplékon, a dzsesszes elemeken át a klasszikus értelemben vett (főként Puccinit idéző) operahangzásig. Selmeczi György minden stílusban otthon van, és olyan dallamok szólalnak meg a Veronban, amelyeket a nézőknek elég egyszer meghallani, és már éneklik, dúdolják. A 20. század elejének sokféle zenei karakterét olyan ügyesen gyúrta egységgé a zeneszerző, hogy drámai töltete van, de időnként a humor is jelen van, mind a szövegben, mind a zenében. Nagyon is fogyasztható, közönségbarát opera született”.