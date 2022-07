Kamarakiállítással köszönti 75. születésnapja alkalmából a magyar képzőművészet megkerülhetetlen alkotóját, feLugossy László Munkácsy-díjas képzőművészt, performert, írót, énekest a Sárospataki Képtár. A régebbi és legújabb munkákból is válogató, videoinstallációkat is használó feLL EMELKEDETT című tárlatot Szirtes János és Molnár Ágnes Éva képzőművészek nyitják meg július 22-én, pénteken délután 5 órakor a Szent Erzsébet sétány 14-ben. A művészeti esemény részeként vetítik le a Pontos, mint az atomóra című (ál)dokumentumfilmet is. Ilyen címmel egyébként 2019. decemberében kiállítást rendeztek a Miskolci Galériában az intézmény és a MissionArt Galéria szervezésében efZámbó István, feLugossy László, Szirtes János munkáiból. A kurátor Balázs Kata volt. A mostani sárospataki tárlat kurátora Molnár Ágnes Éva.