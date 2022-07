Szegedi Dezső, a Miskolci Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas művésze színpadi változatot készített Makszim Gorkij Makar Csudrájából. Az elmúlt hat évben többször is foglalkozott ezzel a feldolgozással Simon Balázs színházi rendező, az Utcaszínházi Alkotóközösség művészeti vezetője. Az UtcaSzAK színházpedagógiai programjával és a TeatRom fesztivál révén is kötődik a térséghez. Nem véletlen, hogy éppen itt mutatják be az elkészült előadásukat, ingyenes program keretében. A premier július 31-én, vasárnap délután 5-kor lesz, a miskolci Dante lovardában (a Hideg-sor tetejénél). Aki lemarad a bemutatóról, a tervek szerint másnap, hétfőn délután 6-kor nézheti meg ugyanitt az előadást, 25 roma színész közös munkáját.