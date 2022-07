Két nappal ezelőtt még bizonytalan volt, lesz-e idei, sorban 31. Zempléni Fesztivál, de most már úgy tűnik, a pénzügyi keretek rendelkezésre állnak, így meghirdethetjük a programokat – közölte az Észak-Magyarországgal Turjányi Miklós fesztiváligazgató. Mint elmondta, az idei, több mint 50 programból álló rendezvénysorozat magas színvonalú komolyzenei hangversenyekkel, színházi előadásokkal, jazz-koncertekkel, kirándulásokkal, kiállításokkal, családi és gasztronómiai programokkal várja a helyi közönséget és az ország más vidékeiről érkező, minőségi kikapcsolódásra vágyó látogatókat egyaránt. Az augusztusi napokban – 12-e és 21-e között - olyan válogatott művészeti palettát kínálnak, amelyért érdemes több napot, akár a teljes időszakot Zemplénben tölteni. Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs és Tokaj mellett több más zempléni település szabadtéri helyszínei, legszebb műemlékei, borászatai adnak otthont élvonalbeli magyar és külföldi szólisták, népszerű együttesek produkcióinak – ígérte a fesztiváligazgató. A látogatók a rendezvényekhez kapcsolódóan közel egy tucat pincészet borait is megkóstolhatják. A programok többségét továbbra is a komolyzene műfajához tartozó koncertek alkotják, de hagyományosan erős a jazz kínálat, a társművészetek pedig a legmagasabb színvonalon képviseltetik magukat: vajdasági képzőművészek alkotásaiból öt kiállítás nyílik a Fesztivál keretében - mondta.

Programok sokasága

A programokat részletezve kifejtette: a komolyzenei koncertek sorában fellép a Budafoki Dohnányi Zenekar Guido Mancusi és Hollerung Gábor vezényletével, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, és két év halasztás után a fesztivál vendége lesz a Wiener Singakademie és az Ensemble Barucco Ausztriából. A nagykoncertek mellett kamarahangversenyek színesítik a kínálati palettát. Ezeken többek között fellép Balázs János, Berecz Mihály, és a Keller Quartet játékát élvezhetik. Két hangversenyt ad Megyesi Schwartz Lúcia és az Aura Musicale – sorolta az igazgató. A színházkedvelők Sárospatakon Hernádi Judit és Kern András főszereplésével a Valódi hamisítvány című előadást, Sátoraljaújhelyen és Tokajban pedig a Redőny című produkciót tekinthetik meg. A gyermekes családok számára nyújtanak tartalmas kikapcsolódási lehetőséget Laposa Julcsi előadásai és a hagyományos „A megérthető zene” – családi program karmesteri ismertetővel sorozat idei koncertje, melynek keretében Hollerung Gábor tart előadást a Rachmaninov II. Zongoraversenyéről. Idén a sárospataki borterasz mellett a tokaji jazz udvarban is lesznek jazz koncertek. Mikóházán és Filkeházán különleges vokális zarándok-koncerteket rendeznek, amelyeken a Szent Efrém Férfikar előadását hallgathatják meg az érdeklődők. A két helyszín közötti utat a vállalkozó kedvűek gyalog is megtehetik az együttessel közösen – ajánlotta Turjányi Miklós.