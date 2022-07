- Ez a könyv a munkásságom egy része, egy ciklus tulajdonképpen, mert a „Falusi legendák” arról szól, milyen a vidéki ember. Azt is tükrözi, hogy mennyire egyformák vagyunk mi, vidéki, városi emberek, bárhol éljünk is világban - nyilatkozta Kabdebon János, a novelláskötet szerzője szerkesztőségünknek. - Mennyire egyforma gondokkal küszködünk, mennyire vágyunk a csodára, mennyire küzdünk a tragédiáinkkal – tette hozzá. - Ezt szerettem volna megjeleníteni úgy, hogy tulajdonképpen egy életút van benne ebben a kötetben, a gyerekkortól egészen a halálig tartó kronológia szerint.

Realisztikusan misztikus

- Ez egy novelláskötet, amit a barátaim misztikus realizmus címkével láttak el. Amiben a valóság és a misztikum keveredik, de mégis mindenki számára érthető, üzenetértékkel bíró történetek, mesék – hangsúlyozta a szerző.

Kabdebon János irodalmi pályafutását az Új Bekezdés Alkotócsoport alapítótagjaként 1991-ben kezdte, első megjelenései is az alkotócsoport antológiái között szerepeltek. Írt novellát és többek között verseket is. Az évek során számos antológiában, többek között a Szép Írások antológiában is megjelentek írásai, illetve rendszeresen olvasható a Holnap irodalmi magazinban.

Sokféle munkája mellett szívéhez különösen közel áll a Boldvai Hírmondó szerkesztése.

A Falusi Legendák kötetben található „Apokalipszis” című novellát korábban megfilmesítésre jelölték, ez később forráshiány miatt elmaradt, de ebben a kötetben található „Időjárók” című novellája is, ami az Irodalmi Rádió országos pályázatán 2021-ben 2. helyezést ért el.

Forrás: Kabdebon Dominik

A szombati kötetbemutatón barátok, színészek és más alkotók is felléptek, többek között a „frEGOli” zenekar is, melynek tagjai 2019 elején határozták el, hogy valami mást, kevésbé megszokott zenei hangzást, szabadabb zenei megoldásokat, kötetlenebb muzsikát szeretnének játszani. A zene szerintük kizárólag örömből fakadhat. A Zalaegerszegről érkezett zenekar két tagja is Boldván nőtt fel.