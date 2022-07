A francia kultúra nyomai szerte az országban fellelhetők, így Edelényben is. A barokk kastély építtetője, Jean-François L’Huillier 1716-ban rakta le az alapköveket, amihez regimentjétől, a Caraffa-ezredtől kért ki kőműveseket, ácsokat és más mestereket. A hatalmas vállalkozást azonban kiteljesíteni már nem tudta, az építkezést a báró halála után felesége, Marie-Madeleine de Saint-Croix 1730-ban fejezte be. Ezzel egy francia férfi és egy nő is beírta nevét a kastély történetébe, így őket ünnepelve mindkét nem képviselői felsorakoznak majd a programban, hogy népszerűsítsék a francia kultúrát.

Villon költészetétől Piaf dalaiig

A július 22-re, este 7 órára tervezett exkluzív francia esten Jelen lesz Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző, gitáros-énekes, a Kaláka, majd a Neil Young Sétány formáció tagja. Villon estje különleges csemege a francia irodalmat kedvelők számára is. A megzenésített verseket idilli lesz meghallgatni a kastély parkjának ölelésében.

Forrás: Teknős Miklós

Itt lesz majd Orbán Bori Ma Chanson című lemezbemutató koncertje is, ami szintén kuriózumnak számít. Dalait Miquèu Montanaro népzenész és zeneszerző alkotta. Az etnikai ihletésű szabadzenélés vándormuzsikusa a trubadúrok földjéről, Provence-ból származik. Orbán Bori sanzonénekes pedig Piaf dalainak avatott tolmácsolója. A két művész 2019-ben ismerkedett meg egymással, közös beszélgetéseik inspirálták Montanarot, hogy dalokat írjon Bori személyes emlékeiről, élményeiről. Ezeknek a találkozásoknak az eredménye a Ma Chanson című album, amelynek vibráló és érzelemgazdag világában remekül párosul a magyar melankólia és a francia érzékiség. Zongorán kísér Páczél Kristóf.

Forrás: MW

Kis lecke a szerelemről

Este kilenctől párhuzamosan zajlanak majd a programok a kastélyban. A fényfestett épület előtt a La Barriére Zenekar autentikus francia manouche jazzt játszik, amely táncra, könnyed nyáresti szórakozásra hívja a vendégeket. A zenekar jellegzetes hangzásvilágával visszaidézi a 30-as, 40-es évek hangulatát, törekszik az eredeti, Django Reinhardt és Stephan Grapelli által játszott hangzást hűen interpretálni. A műfajt a kor standard jazz dallamai és a francia sanzonok sajátos feldolgozásai jellemzik.

A moziban a Kis lecke a szerelemről (Petite lecon d´amour) című francia romantikus vígjáték lesz műsoron. Julie és Mathieu története egy utazás során bontakozik ki és persze sok viszontagságon és mulattató élethelyzeten át happy end-del zárul.

Több kiállítás is várja majd a látogatókat. Egy műterem titkai címmel Csernmus Tibor francia műtermének miliőjében kalandozhatnak az érdeklődők. A tárlatvezetést Hiverlet Gregory tangóharmonika művész improvizációs játékkal színesíti. Ez alkalomra nyílik meg Jean Marie Caror fotós és Oláh Melinda grafikus közös kiállítása 2Tekintet alatt címmel. A két alkotó Budapest idegenforgalmi látványosságoktól távol eső pontjait fedezte fel, izgalmas hangulatképeket hoztak létre, majd egymásra fűzték az alkotásokat, hogy azok egy kalandos utazás állomásaivá váljanak.

Raymond Larderier, a miskolci Alliance Francaise igazgatója vezetésével szabad a Petanque játék a kastély park egyik szegletében.

Borok, kávék, sajtok

A gasztronómiát illetően sem lesz ok panaszra. Daniel Labrosse francia séf hazája különlegességeivel készül, olyan kóstolnivalót hoz, ami igazi kulináris élvezetet kínál majd. Az Árvay Pincészet tulajdonosa belekóstolt a francia borkészítés technikájába is, megtanulta annak jellegzetességeit, amit családi borászatában kamatoztat. A Francia Est közönsége megízlelheti a minőségi nedűt. Az edelényi kastély kávézójában meglepetéssel is készülnek a szervezők, ahol nemcsak kávékülönlegességeket kortyolhat a közönség, hanem az Auchan áruházlánc támogatása révén a francia sajtok kóstolóját is tálcán kapja.