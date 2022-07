Furmann Dávid emlékkoncertet tartottak szombaton az esti órákban Sajósenyén, a Faluházban. A Müttö együttes lépett fel. A 90-es évek undergroundjának környékéről indult miskolci formáció egyik alapítója volt Furmann Dávid (1979–2006) is, aki végzettsége szerint politológus volt, de iskolai, egyetemi évei alatt kipróbálta tehetségét az újságírásban, a versírásban, dalszerzésben és a zenélésben is. A zenekar később feloszlott, tagjai közül volt, aki más formációban folytatta, és most több mint húsz év után újra összeálltak, egykori társukra emlékezni.