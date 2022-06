Korpás Lajosné Gelejen született 1949-ben, és ott él azóta is. Már a diákévek alatt is szívesen rajzolt és festett, de a képességei kibontakoztatására nemigen volt lehetősége. Miután nyugdíjas lett, a gyermekei – ismerve a festészet iránti érdeklődését – meglepték egy festőkészlettel. Ettől az időtől kezdve minden szabad­idejét a festészetnek szenteli. Rajong a természetért, talán éppen ezért van, hogy legszívesebben tájképet fest. Családja és barátai biztatására vette a bátorságot, és úgy döntött, hogy közönségnek is megmutatja a munkáit.