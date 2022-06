„Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy idén először Budapest határain túl, csodálatos magyar nagyvárosokban is jelen lehetett a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek, az országos program ráadásul épp Miskolcon vette kezdetét, utána csatlakozott Győr, Debrecen, illetve egy-egy esemény erejéig Szeged és Pécs is az eseménysorozathoz” – fogalmazott Káel Csaba, az Észak-Magyarország kérdéseire válaszolva.

A Müpa vezérigazgatója, a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek alapítója most értékelte a május végén zárult országos eseményt, amely áprilisban kínált Miskolcon is programokat. Egyebek között kiemelte: büszkék arra, hogy milyen nagyszerű fogadtatása volt a Bartók Tavasz országos programjának, amelyen zseniális partnerekkel – művészekkel, városvezetőkkel, szervezőkkel, elhivatott partnerintézményekkel – dolgozhattak együtt.

Telt ház és álló taps

„Én személyesen is ezer szálon kötődöm Miskolchoz, hiszen itt születtem, fontos helyet foglal el a szívemben a város, de azt elfogultság nélkül is magabiztosan állíthatjuk, hogy fantasztikus hely, ahol a természeti és épített örökség egyszerre van jelen. Pontosan ezért volt fontos számunkra, hogy a város emblematikus kulturális központjai mellett az utcák-terek is fesztiválhelyszínné váljanak, például a felhős időben és napsütésben is remek hangulatú Ritmo Piknik világzenei koncertsorozat alkalmával. Nagyszerű volt látni-hallani, hogy milyen odaadó, kíváncsi, lelkes a miskolci közönség, és megtapasztalni, hogy milyen hatalmas számban érdeklődtek a fesztivál programjai iránt” – fogalmazott az Észak kérdéseire Káel Csaba.

A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek szervezői kiemelték, hogy a hazai tánctársulatok kedvéért megtelt a Miskolci Nemzeti Színház nézőtere, a Győri Balett GisL című előadását elsöprő taps és álló ováció ünnepelte, nagyszerű pillanatokat tartogatott a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Pécsi Balett előadása, de az Igudesman & Joo páros és Maxim Vengerov koncertje is örök emlék marad. Nagy büszkeség a miskolci Bartók Tavasz sikere, bíznak benne, hogy a város kulturális gazdagságához és ambícióihoz a fesztivál gazdag programja is hozzájárulhatott. A Bartók Tavasz fontos küldetése, hogy a programsorozatban megjelenő városokkal valódi partneri együttműködéseket hívjon életre, értőn figyelve arra, hogy mire van szüksége egy-egy közösségnek. „Lényeges a tudásátadás és a párbeszéd: az, hogy közösen határozzuk meg a Bartók Tavaszban érintett ­nagyvárosokkal, az ott dolgozó szakemberekkel és művészekkel, hogy mikor, milyen műfajokban építkezzünk tovább. Erről és a jövő év programjáról 2022 őszén árulunk majd el részleteket a közönségnek” – mondta el Káel Csaba.

(A borítóképen: A Ritmo Piknik szabadtéren kínált ingyenes programokat Miskolcon)