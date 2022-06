Megnyitották csütörtökön a 93. Ünnepi Könyvhét és 21. Gyermekkönyvnapok programjait Miskolcon, az Erzsébet téren, mely Könyvtérré alakul egészen szombatig.

Tavaly rendhagyó időpontban szeptember elején valósult meg a rendezvény. Idén a korábbi években megszokott időponthoz és helyszínhez visszatérve ismét június elején rendezte meg a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a jeles eseményt. Erre az alkalomra idén is megjelent a Könyvheti Újság. A szervezők a hagyományokhoz hűen most is megkoszorúzták a könyvhét megálmodója, Supka Géza tiszteletére 2019-ben elhelyezett emléktáblát azon a helyen, ahol a könyvhét ötlete először elhangzott: az Erzsébet téri MAB-székházban.

Hagyományteremtés

A magyar könyves ünnepek hagyományát az olasz példa indította el, ahol 1927. május 17-én szervezték meg az első nemzeti könyvnapokat. Ennek mintájára kezdeményezte Supka Géza író, folyóirat-főszerkesztő 1927. június 5-én, pünkösd vasárnapján Miskolcon, a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesületének a Kereskedelmi és Iparkamara Erzsébet téri épületében tartott nagygyűlésén a magyar könyvnapok hagyományteremtő megszervezését. Az első ünnepi könyvhetet 1929-ben tartották.

Ahogyan az író megálmodta

Sorsfordító idők és események tanúja a tér, ahol a könyvhét rendezvénye zajlik. Miskolc büszke, amiért az első gondolat, hogy a könyvet ünnepeljék, ebben a városban született – mondta Varga Andrea alpolgármester beszédében.

A mai világban mindent túl gyorsan akarunk, nincs időnk megélni az igazi érzéseket, élményeket – hangsúlyozta Szabó Gergely, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntőjében. Egy regény vagy verseskötet elolvasása elgondolkodtat, általa fejlődhetünk, gazdagodhatunk, ezt az eszmét kell továbbadni a fiataloknak is – tette hozzá az alelnök.