A Pirint Andrea művészettörténész kurátori munkája alapján megszületett első tárlat az 1921 és 1952 közötti időszakot fogta át, a kezdetektől egészen addig, amíg az Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola át nem adta a telep működtetését a Népművelési Minisztériumnak. A csütörtökön nyíló kiállítás kurátora Madarász Györgyi – az 1952-től 1980-ig tartó időszakba enged betekintést. Ez utóbbi dátum a kezdete a jelenleg is fennálló működési rendszernek, miszerint a város tulajdonában lévő épületet a Miskolci Galéria (2013 óta a Herman Ottó Múzeum részeként) üzemelteti.

A kiállításra a Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Galéria saját gyűjteményéből válogattak, ügyelve arra, hogy minden érintett a lehetőségekhez képest arányos bemutatást nyerjen.

Közel harminc év, éppen harminc név, művészi eredményekkel és emberi tanulságokkal – emlékeztet a galéria.

A korszak történetének feldolgozásához több forrás is segítséget nyújtott – ezt az Észak-Magyarországnak adott interjújában is megemlítette Madarász Györgyi. Csabai Kálmán – kezdetben a művésztelep gondnoka, később az ide kapcsolódó szerveződésekben sokféle tisztség viselője – hagyatékában olyan dokumentumokra bukkantak, melyek nem csak a művésztelep életét, de az egész kort, működésmódot, ideológiát jellemzik. Gazdag anyag állt rendelkezésre a Magyar Képzőművészek Szövetsége megyei munkacsoportja (1964-ig), majd területi szervezete archívumában is, de a Képzőművészeti Szaktanács jegyzőkönyvei és a lapunkban, az Észak-Magyarországban megjelent írások is sok adattal szolgáltak.

A Miskolci Művésztelep története 1952–1980 című kiállítás csütörtök délután 5 órakor nyílik, a Miskolci Galéria Rákóczi-házában (Miskolc, Rákóczi u. 2., bejárat a Széchenyi u. felől). Köszöntőt mond: Borkuti László, Miskolc közművelődési és turisztikai tanácsnoka és Kónya Ábel, a Miskolci Galéria tagintézmény-vezetője. A kiállítást megnyitja: Máger Ágnes festőművész.