A kiállításon természetfotók, festmények, futurisztikus rajzok, versek, gyöngyfűzött ékszerek, különleges játékok és még sok érdekesség látható, amelyeket szabad­idejükben alkottak „amatőrként” a Földes tanárai és munkatársai. A kiállítás nyilvános, a tanév végéig látogatható lesz a nagyközönség számára.

Más nézőpontból

– A célom az is volt ezzel a kiállítással, hogy a diákok pedagógusaink más arcát is megismerjék. Ha a kiállításon körbenézünk, láthatjuk, hogy többen reál szakosak, mégis nagyon igényes szépművészeti alkotásokat készítettek – mondta el az igazgatóhelyettes, aki arra is rámutatott, hogy összességében az mondható el, hogy az intézményben dolgozó pedagógusok nagyon tehetségesek, és nem voltak restek ezt megmutatni a nagyközönség számára. Az igazgatóhelyettes arra is kitért, hogy a kiállítást a Földes tanulóinak gyermeknapi meglepetésnek szánták.

– Nagyon érdekes, hogy a tanításon kívül, más dolgokkal is foglalkoznak a tanáraim – nyilatkozta Gömze Dalma, a gimnázium egyik tanulója, aki azt is elmondta, hogy véleménye szerint így jobban megmutatják az alkotók a személyiségüket, és ezáltal sokkal közelebbinek érzik egymáshoz magukat a tanárok és diákok egyaránt.

– Én babákat készítek, és azok egy részét hoztam el erre a kiállításra – mondta Topscher Andrea, az egyik alkotó pedagógus. – Nagyon sok pozitív visszajelzést kapok a munkáimmal kapcsolatban, amely rám is jó hatással van.

(A borítóképen: Diákok tanáraik alkotásai előtt | Fotó: Bujdos Tibor)