Az országban egyedülálló költészeti ünnepséget a Rimay János Alapítvány szervezi. Az irodalmat, a kortárs költészetet és ezzel együtt a térségünket is népszerűsítő rendezvény kínálatában a közönségtalálkozók és kötetlen beszélgetések mellett szakmai programok, szimpóziumok is szerepelnek kiegészülve némi zenei programmal is. Az összművészeti fesztiválra a Kárpát-medence magyar ajkú költői mellett a V4-országok ismert és elismert poétái is hazánkba látogatnak, közölték a szervezők a szerdán megtartott sajtótájékoztatón.

Több helyszínen

– A világban kialakult politikai, valamint hazánk közép-európai helyzetéből kiindulva idén annak éreztük szükségét, hogy erősítsük a ki nem mondott, látensen azonban létező V4-es összefogást – mondta Papp Ferenc. A Rimay János Alapítvány elnöke hozzátette: a határon átnyúló programokat is kínáló összejövetelre a szakmát és a nagyközönséget egyaránt várják. A fesztivál lehetőséget kínál arra, hogy találkozzanak egymással az írók és az olvasók.