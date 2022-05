Idén is a szavazók döntenek a lapunk által alapított közönségdíjakról. Portálunkon, a Borsod Online-on – www.boon.hu – kedden délig adhatják le támogató voksaikat.

Az év színésze a Miskolci Nemzeti Színház társulatának tagjai közül kerül ki.

Az évad előadásának járó elismerésért pedig azok a produkciók versenyeznek, amelyeket a Miskolci Nemzeti a 2021–2022-es szezonban mutatott be. Bár a szavazás ma délben lezárul, de az eredményhirdetésre még várni kell, mivel a díjakat terveink szerint a teátrum június 15-én esedékes évadzáró társulati ülésén adjuk majd át. E rendezvényről tudósítva számolunk be a díjazottakról is.

(A borítóképen: A Miskolci Nemzeti Színház épülete – hamarosan hivatalosan is zárul a 2021–2022-es szezon)