Közös összefogással

A sajtótájékoztatón ott volt Bay Judit, a Rotary Club Miskolci Angyalok elnöke is. A klub tagjai már korábban is részt vettek a zenekar jótékonysági akciójában. – Remélem, hogy a kiterjedt kapcso­lat­rend­szerünknek kö­szön­hetően sokakat meg tudunk nyerni a mostani jó ügyeknek is, hiszen az a cél, hogy minél több adomány gyűljön össze – mondta. – A papszeri épületünket sajnos be kellett zárnunk, és szeretnénk a felújítására forrást, pályázati lehetőségeket találni – jelezte dr. Hajdu Ildikó, a Herman Ottó Múzeum általános igazgatóhelyettese. – A jótékonysági hangverseny a Múzeumok Éjszakája keretében hangzik majd el, ilyenkor óriási figyelem irányul a múzeumokra. Reméljük, hogy közösségi összefogással a papszeri épületet és az alkotóházunk régi fényét is sikerül visszaadni. Vassné Dobák Leonóra, a Herman Ottó Múzeum osztályvezetője azt tette hozzá, hogy a Múzeumok Éjszakája kiemelt alkalom, hiszen egy országos kampány keretébe is be tudják kapcsolni a jótékonysági rendezvényt. Borkuti László közművelődési és turisztikai tanácsnok is üdvözölte a kulturális és közművelődési intézmények együttműködését. Mint fogalmazott, a város erősíteni fogja ezeket a kapcsolatokat, és ha lehetőség lesz rá, forrást is biztosít hozzá.

(A borítóképen: Dr. Révész János, Szászné Pónus Krisztina és dr. Hajdu Ildikó | Fotó: Kozma István)