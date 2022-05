A tánc világnapja alkalmából rendeztek nagyszabású rendezvényt Cigándon, amelynek során a bodrogközi városban jelen lévő táncművészeti ágak mutatkoztak be az érdeklődők előtt – olvasható a település honlapján.

A program kezdeményezője Oláhné Fojdl Adrienn táncpedagógus volt. Közismert, hogy Cigánd népi örökségek tekintetében igen gazdag település. Egyebek mellett számtalan népdal, szőttes, használati tárgy, népi játék és a világszerte ismert cigándi tánc, a keménycsárdás igazolja mindezt. A városban működő művészeti csoportok, oktatási és kulturális intézmények, civil szervezetek gondoskodnak arról, hogy ez az örökség továbbra is fennmaradjon.

Cigándon az utóbbi években új táncművészeti ágak jelentek meg: a modern tánc, a klasszikus balett, valamint a mazsorett is létjogosultságot nyert a bodrogközi településen. Ezt a sokszínűséget igyekeztek méltóképpen bemutatni a napokban a tánc világnapja alkalmából megrendezett táncművészeti bemutató keretében. Az eseménynek a folyamatosan bővülő és megújuló Bodrogközi Múzeumporta adott helyet.

Fellépés és közös flashmob

A nagyszabású rendezvény a résztvevők felvonulásával vette kezdetét. A református templom előtt Kristóf István lelkész mondott áldást, majd a beszámoló szerint a hagyományoknak megfelelően a néptáncos lányok előadták a cigándi zöldág-járást, Téglás Dezső citerakíséretére. A zöldág-hordás vagy zöld­ág-járás a hagyományok szerint a tavasz megjöttét köszöntő énekes, táncos, esetenként dramatikus játékkal járó felvonulás, amelyet húsvétkor, pünkösdkor vagy virágvasárnap volt szokás játszani. Lényege a falun való felvonulás zöld ágakkal vagy virágokkal. A nagylányok, illetve lányok és legények sorakoznak, páronként kezet fognak, kezükben friss zöld ággal. A sor végén a két legnagyobb lány tartja a kaput. A sor két vége felelgetve énekli a „bújj, bújj, zöld ág…” kezdetű dalt, közben átbújnak a kapun. A játék szövege attól függően, hogy mikor járták, húsvéti, illetve pünkösdi szövegelemeket tartalmazott. A Múzeumportára visszaérkezve Csáki Balázsné, a Bodrogközi Múzeumporta nagykövete köszöntötte a megjelent vendégeket és táncosokat. A színpadi bemutatók sorát az óvodások játékfűzése nyitotta meg, majd a Kántor Mihály Általános Iskola nyolcadikos tanulói mutatták be táncaikat. Ezután a klasszikus­balett-, moderntánc-csoport, a Cigándi Barna Szemek, a Cigándi Gyermek Néptáncegyüttes, a Sarkantyús Néptáncegyüttes, valamint a TriAngel Tánccsoport is bemutatta színvonalas produkcióit. A fellépők közös flashmobot is előadtak. Ezt követően a Múzeumporta udvarán táncházra várták az érdeklődőket a szervezők. A talpalávalót a Zsindely Népzenei Együttes szolgáltatta. A program a Zsaya együttes koncertjével zárult.

A nap folyamán kiegészítő programként népi játékok, ugrálóvár, tárlatvezetés és kirakodóvásár várta a látogatókat.