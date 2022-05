A 14 éves Kerekes Dorina Petra a Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola nyolcadikos tanulója. Az irodalom és az ének a kedvenc tantárgya, de érdekli a biológia is. A diáklány szeptembertől már középiskolás lesz, felvételt nyert oda, ahová szeretett volna, a miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium emelt dráma tagozatára.

Zeneiskola, színház, fellépések

Kicsi kora óta vonzódik a színház világához, leginkább a zenés darabokat kedveli – mondta Dorina. Először nyolc­éves korában nyerte meg a Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány (Zenita) Hangok Varázsa elnevezésű tehetségkutató versenyét Miskolcon. A zsűri tagjai olyan művészek voltak, akikre kislányként felnézett. Ők dicsérték és buzdították, hogy folytatnia kell az éneklést. Azóta minden évben több versenyen is részt vesz, és általában benne van az első három helyezettben. Dorina 2017 óta folytat zenei tanulmányokat, jelenleg zongorázik és magánénekórákat is vesz. Kezdetben a Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában képezte magát, tavaly óta pedig az Egressy Béni–Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában kapott lehetőséget, hogy fejlessze tudását. Amióta megismerte a Zenitát – ahol hasonló érdeklődésű fiatalokkal foglalkoznak neves művészek –, azóta még több szakmai támogatást kap. Két éve vesz részt az alapítvány tehetséggondozó programjában. Továbbá minden évben fellépési lehetőséget kap a Musical és Miskolc Gálán, amely a Művészetek Háza telt házas rendezvénye. Mivel imádja a színházat, ezért célja, hogy egyszer egy nagy színpadon főszerepet játszhasson. Ennek eléréséért nagyon sokat tesz, rengeteget tanul, hogy minél jobban tudjon fejlődni, és akár lemondásokra is képes – hangoztatta a fiatal lány. A színésznők közül Jancsó Dóra a példaképe, akivel személyes kapcsolatban van, mivel a színművésznő tanítja is Dorinát, így jól ismerik egymást. Illetve közös fellépéseik is vannak, amit a színésznő tesz lehetővé számára. A művésznő megjelenésével, zenei tudásával és közvetlenségével nemcsak a színpadi létben, de a magán­életben is követendő példa számára – avatott be az ifjú tehetség.

Hat éve dolgozik együtt a Zenitában Dorinával, és boldogan tanítja, mert alázata, szorgalma és énektudása biztosíték arra, hogy mindig színvonalas produkcióval álljon színpadra – mondta Jancsó Dóra színművésznő. A közös munka fényes bizonyítéka, hogy Dorina 2019 óta a Miskolci Nemzeti Színház Hegedűs a háztetőn című produkciójában játszik gyerekszereplőként. Mindenkinek ilyen tanítványt kíván, akiről biztosan tudja, hogy egyike lesz azoknak a diákjainak, akik elérik céljaikat és megvalósítják álmaikat – tette hozzá a színésznő.

Dorina és Jancsó Dóra egy korábbi közös fellépésen.

Kerekes Dorina mindennap énekel otthon, néha több órát is gyakorol. A zene iránti odaadó szeretetét másoknak is szívesen átadja. Ez nemcsak a fellépéseken nyilvánul meg, hanem olyan helyzetekben is, amikor bensőségesebb szituációban csillogtatja meg tehetségét. Ennek egyik ékes példája, hogy lakhelyén, Nyékládházán az Ezüstfenyő Gondozócentrumban és a Viola Idősek Otthonában élőknek rendszeresen ad elő karácsonyi, tavaszköszöntő, illetve anyák napi műsort.