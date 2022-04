A Horizont Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál a Miskolci Nemzeti Színház és a Miskolci Balett saját fejlesztésű fesztiválja. Idén április 19-e és 23-a között kínál a hazai és külföldi táncélet fontos alkotóira és produkcióira fókuszáló programot. Olyan előadásokat is, amelyeket még nem láthatott magyarországi közönség.



Főleg női koreográfusok munkái



A rendezvényre Kozma Attila, a Miskolci Balett alapítója és a fesztivál művészeti vezetője hívta fel a sajtó munkatársainak figyelmét a teátrum szerdai tájékoztatóján. Egyebek között azt emelte ki az általa izgalmasnak nevezett programból, hogy túlsúlyban lesznek munkáikkal a kínálatban a női koreográfusok.

A hagyományokhoz ragaszkodva rendezik meg Éder Vera kiállítását – a neves színházi fotós a miskolci társulat táncművészeivel dolgozik. Abban sincs változás, hogy a Miskolci Balett saját előadással készül a Horizontra. Ezúttal a szabadúszó portugál koreográfus, Hugo Viera dolgozik velük. A Jobb későn, mint soha egyben az első magyarországi bemutatkozása. Ő a sajtótájékoztatón a munkamódszereibe engedett bepillantást – szívesen hagyatkozik az alkotótársaival való találkozás, együtt dolgozás közben szerzett inspirációkra, a flow-ra. Azt is elárulta: a most születő előadás üzenete, hogy soha nincs késő megtenni a helyes lépést afelé, hogy boldogok legyünk. Engedett a késztetésnek, hogy a Miskolci Balett-tel közös előadásuk a vasárnapi választás során előállt helyzetre is reagáljon.